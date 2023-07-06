06 июля 2023

Полиция Екатеринбурга заинтересовалась дракой мигрантов на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Группа мужчин устроила конфликт прямо на проезжей части на улице 8 Марта Фото:

В Екатеринбурге полицейские проверяют информацию о потасовке иностранных граждан прямо на проезжей части на перекрестке улиц 8 марта — Фурманова. Силовики выясняют личности участников дорожного инцидента, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Информация по факту дорожного конфликта зарегистрирована в отделе полиции № 5. Сотрудниками полиции, в том числе Госавтоинспекции, проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все участники инцидента, личности водителей. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке 8 марта — Фурманова группа иностранцев парализовала движение автомобилей, устроив дорожный конфликт. Сперва молодые люди выясняли отношения на словах, потом в ход пошли кулаки.

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В Екатеринбурге полицейские проверяют информацию о потасовке иностранных граждан прямо на проезжей части на перекрестке улиц 8 марта — Фурманова. Силовики выясняют личности участников дорожного инцидента, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Информация по факту дорожного конфликта зарегистрирована в отделе полиции № 5. Сотрудниками полиции, в том числе Госавтоинспекции, проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все участники инцидента, личности водителей. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке 8 марта — Фурманова группа иностранцев парализовала движение автомобилей, устроив дорожный конфликт. Сперва молодые люди выясняли отношения на словах, потом в ход пошли кулаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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