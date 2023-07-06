Полиция Екатеринбурга заинтересовалась дракой мигрантов на дороге

В Екатеринбурге полицейские проверяют информацию о потасовке иностранных граждан прямо на проезжей части на перекрестке улиц 8 марта — Фурманова. Силовики выясняют личности участников дорожного инцидента, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Информация по факту дорожного конфликта зарегистрирована в отделе полиции № 5. Сотрудниками полиции, в том числе Госавтоинспекции, проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все участники инцидента, личности водителей. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.
Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке 8 марта — Фурманова группа иностранцев парализовала движение автомобилей, устроив дорожный конфликт. Сперва молодые люди выясняли отношения на словах, потом в ход пошли кулаки.
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