Курганских инспекторов ДПС вызвали на ДТП, в котором погиб ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое несовершеннолетних подростков попали в ДТП на мотоскутере в Петуховском округе. Один ребенок погиб, другой попал в больницу, сообщил житель округа.

«В селе Большое Приютное 6 июля случилось ДТП с летальным исходом», — уточнил местный житель. По информации местных жителей, двое подростков получили тяжелые травмы, врезавшись в столб на скутере. Один из них погиб.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в управление Госавтоинспекции региона. В пресс-службе дорожной полиции сообщили, что 15-летние подростки вечером ехали на скутере. За рулем была девочка. «Во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением, допустила съезд с дороги с последующим наездом на железобетонную опору. В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили в полиции. Ее пассажир с тяжелыми травмами попал в больницу.

По данным Госавтоинспекции, прав управления мототранспортом у погибшей не было. Ее пассажир ехал без защитного шлема.