06 июля 2023

Курганская школьница насмерть разбилась в ДТП на скутере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
Курганских инспекторов ДПС вызвали на ДТП, в котором погиб ребенок Фото:

Двое несовершеннолетних подростков попали в ДТП на мотоскутере в Петуховском округе. Один ребенок погиб, другой попал в больницу, сообщил житель округа.

«В селе Большое Приютное 6 июля случилось ДТП с летальным исходом», — уточнил местный житель. По информации местных жителей, двое подростков получили тяжелые травмы, врезавшись в столб на скутере. Один из них погиб.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в управление Госавтоинспекции региона. В пресс-службе дорожной полиции сообщили, что 15-летние подростки вечером ехали на скутере. За рулем была девочка. «Во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением, допустила съезд с дороги с последующим наездом на железобетонную опору. В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили в полиции. Ее пассажир с тяжелыми травмами попал в больницу.

По данным Госавтоинспекции, прав управления мототранспортом у погибшей не было. Ее пассажир ехал без защитного шлема.

Курганские подростки разбились на скутере в Петуховском округе. Один из них погиб
Курганские подростки разбились на скутере в Петуховском округе. Один из них погиб
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Двое несовершеннолетних подростков попали в ДТП на мотоскутере в Петуховском округе. Один ребенок погиб, другой попал в больницу, сообщил житель округа. «В селе Большое Приютное 6 июля случилось ДТП с летальным исходом», — уточнил местный житель. По информации местных жителей, двое подростков получили тяжелые травмы, врезавшись в столб на скутере. Один из них погиб. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в управление Госавтоинспекции региона. В пресс-службе дорожной полиции сообщили, что 15-летние подростки вечером ехали на скутере. За рулем была девочка. «Во время движения несовершеннолетняя не справилась с управлением, допустила съезд с дороги с последующим наездом на железобетонную опору. В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили в полиции. Ее пассажир с тяжелыми травмами попал в больницу. По данным Госавтоинспекции, прав управления мототранспортом у погибшей не было. Ее пассажир ехал без защитного шлема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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