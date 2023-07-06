06 июля 2023

Жители ХМАО скупают путевки на Кубу, несмотря на высокие цены

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей ХМАО пользуются популярностью путешествия на Кубу Фото:

У жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с руководителем югорской студии путешествий Soloway Еленой Соловьевой.

«Ближайшие даты дорого обходятся — около 240 тысяч [на неделю на двоих], причем это заранее и чартер. Но спрос есть, потому что там хорошие белоснежные пляжи, программа „все включено“. Многим интересна Гавана, именно историческая часть, архитектура», — рассказывает журналисту агентства Соловьева.

В начале туристического сезона цены на Кубу были дешевле, уточняет турагент. За аналогичную стоимость можно было отдыхать втроем две недели. При этом из-за долгих перелетов кубинские курорты уступают по популярности Турции, Египту и ОАЭ. «Кубу используют и как один из хабов для путешествий. Например, в Доминикану, Мексику и другие направления», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что Россия с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Кубой. По словам Соловьевой, это также может удешевить стоимость отдыха на кубинских курортах. До этого момента были доступны лишь чартерные рейсы.

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У жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с руководителем югорской студии путешествий Soloway Еленой Соловьевой. «Ближайшие даты дорого обходятся — около 240 тысяч [на неделю на двоих], причем это заранее и чартер. Но спрос есть, потому что там хорошие белоснежные пляжи, программа „все включено“. Многим интересна Гавана, именно историческая часть, архитектура», — рассказывает журналисту агентства Соловьева. В начале туристического сезона цены на Кубу были дешевле, уточняет турагент. За аналогичную стоимость можно было отдыхать втроем две недели. При этом из-за долгих перелетов кубинские курорты уступают по популярности Турции, Египту и ОАЭ. «Кубу используют и как один из хабов для путешествий. Например, в Доминикану, Мексику и другие направления», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что Россия с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Кубой. По словам Соловьевой, это также может удешевить стоимость отдыха на кубинских курортах. До этого момента были доступны лишь чартерные рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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