Жители ХМАО скупают путевки на Кубу, несмотря на высокие цены

У жителей ХМАО пользуются популярностью путешествия на Кубу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

У жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с руководителем югорской студии путешествий Soloway Еленой Соловьевой.

«Ближайшие даты дорого обходятся — около 240 тысяч [на неделю на двоих], причем это заранее и чартер. Но спрос есть, потому что там хорошие белоснежные пляжи, программа „все включено“. Многим интересна Гавана, именно историческая часть, архитектура», — рассказывает журналисту агентства Соловьева.

В начале туристического сезона цены на Кубу были дешевле, уточняет турагент. За аналогичную стоимость можно было отдыхать втроем две недели. При этом из-за долгих перелетов кубинские курорты уступают по популярности Турции, Египту и ОАЭ. «Кубу используют и как один из хабов для путешествий. Например, в Доминикану, Мексику и другие направления», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что Россия с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Кубой. По словам Соловьевой, это также может удешевить стоимость отдыха на кубинских курортах. До этого момента были доступны лишь чартерные рейсы.