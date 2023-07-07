Квартиру опекунши Далера Бобиева атакуют пьяные недоброжелатели. Фото, видео

07 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

У дома, где жил Далер, появился стихийный мемориал, к которому до сих пор приходят люди Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев К квартире Вероники Наумовой, в семье которой погиб шестилетний Далер Бобиев, продолжают приходить возмущенные горожане, причем многие — в нетрезвом виде. Они ломятся в дверь, желая возмездия, но в квартире сейчас никто не живет. Об этом URA.RU рассказал Денис, один из жильцов дома на Симферопольской, 21. «Приходят, стучатся в дверь, пинают ее. Дня 3-4 назад приходили пьяные вдребезги, на ногах не стоят. Силой открывали дверь с домофоном, вырвали магнит. Ей [Наумовой] наверное небезопасно возвращаться сюда. Про нее здесь много гадостей говорили», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что спустя неделю после того, как стало известно о смерти Далера, неравнодушные горожане продолжают приходить к его дому и нести цветы, игрушки, угощения. В квартире, где мальчик жил с опекуншей Вероникой Наумовой и еще пятью детьми, сейчас никого нет. Сама Наумова находится в СИЗО до 26 августа — ей предъявили обвинение по статье убийство, ее дети находятся в социальных учреждениях, а муж экстренно вернулся из зоны СВО, но не живет в квартире. О пропаже Далера Бобиева его опекунша заявила 26 июня, как раз, когда ребенка должны были проверить сотрудники опеки. Женщина рассказывала журналистам, что мальчик якобы сбежал из дома. 28 июня труп Далера нашли в семейном гараже Наумовых. По данным источников, точная дата смерти ребенка — 3 декабря. Сестра Далера, молчавшая все это время, рассказала, что в тот день брата сильно избили за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Прощание с ребенком намечено состоялось 6 июля, его похоронили по мусульманским традициям. Уголовное дело возбуждено не только в отношении Наумовой, но и в отношении заведующей детским садиком и сотрудницы органов опеки, не уследивших за мальчиком. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU. Возмущенные горожане приходят к квартире, где раньше жила Вероника Наумова Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К квартире Вероники Наумовой, в семье которой погиб шестилетний Далер Бобиев, продолжают приходить возмущенные горожане, причем многие — в нетрезвом виде. Они ломятся в дверь, желая возмездия, но в квартире сейчас никто не живет. Об этом URA.RU рассказал Денис, один из жильцов дома на Симферопольской, 21. «Приходят, стучатся в дверь, пинают ее. Дня 3-4 назад приходили пьяные вдребезги, на ногах не стоят. Силой открывали дверь с домофоном, вырвали магнит. Ей [Наумовой] наверное небезопасно возвращаться сюда. Про нее здесь много гадостей говорили», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что спустя неделю после того, как стало известно о смерти Далера, неравнодушные горожане продолжают приходить к его дому и нести цветы, игрушки, угощения. В квартире, где мальчик жил с опекуншей Вероникой Наумовой и еще пятью детьми, сейчас никого нет. Сама Наумова находится в СИЗО до 26 августа — ей предъявили обвинение по статье убийство, ее дети находятся в социальных учреждениях, а муж экстренно вернулся из зоны СВО, но не живет в квартире. О пропаже Далера Бобиева его опекунша заявила 26 июня, как раз, когда ребенка должны были проверить сотрудники опеки. Женщина рассказывала журналистам, что мальчик якобы сбежал из дома. 28 июня труп Далера нашли в семейном гараже Наумовых. По данным источников, точная дата смерти ребенка — 3 декабря. Сестра Далера, молчавшая все это время, рассказала, что в тот день брата сильно избили за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Прощание с ребенком намечено состоялось 6 июля, его похоронили по мусульманским традициям. Уголовное дело возбуждено не только в отношении Наумовой, но и в отношении заведующей детским садиком и сотрудницы органов опеки, не уследивших за мальчиком. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU.