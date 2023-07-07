Футбольный клуб «Челябинск» возглавил тренер Первой лиги

Главным тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виталий Панов, бывший тренер клуба Первой лиги «Акрон» (Тольятти). О том, что контракт заключили до 2025 года, URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе минспорта региона.
«Новым главным тренером ФК „Челябинск“ стал Виталий Панов. Контракт рассчитан на два сезона», — сообщили в министерстве.
Губернатор Алексей Текслер поставил задачу выйти на новые спортивный и организационный уровни. Правительство региона готово оказывать всестороннюю поддержку.
Виталий Панов был главным тренером клуба Первой лиги «Акрон» в 2022 году. До этого работал в «Камазе» (Набережные Челны), «Крыльях Советов» (Самара), «Шиннике» (Ярославль) и «Волгаре» (Астрахань).
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