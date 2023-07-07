Свердловская и Челябинская области получат дополнительные миллионы на новые районы

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Правительство РФ выделило дополнительные деньги на развитие инфраструктуры в новых районах
Правительство РФ выделило дополнительные деньги на развитие инфраструктуры в новых районах Фото:

Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей нескольких регионам на развитие инфраструктуры в новых районах. В числе получателей субсидий, список которых опубликован на сайте министерства финансов РФ, есть Свердловская и Челябинская области.

"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1,3 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

На эти деньги в ряде регионов, в том числе Свердловской и Челябинской областях, построят десятки объектов, в том числе детские сады, школы, дороги, очистные сооружения. Развитие инфраструктуры в новых районах позволит возвести дополнительно около 400 тысяч квадратных метров жилья.

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Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей нескольких регионам на развитие инфраструктуры в новых районах. В числе получателей субсидий, список которых опубликован на сайте министерства финансов РФ, есть Свердловская и Челябинская области. "Ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1,3 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении. На эти деньги в ряде регионов, в том числе Свердловской и Челябинской областях, построят десятки объектов, в том числе детские сады, школы, дороги, очистные сооружения. Развитие инфраструктуры в новых районах позволит возвести дополнительно около 400 тысяч квадратных метров жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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