Свердловская и Челябинская области получат дополнительные миллионы на новые районы

Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей нескольких регионам на развитие инфраструктуры в новых районах. В числе получателей субсидий, список которых опубликован на сайте министерства финансов РФ, есть Свердловская и Челябинская области.
"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1,3 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.
На эти деньги в ряде регионов, в том числе Свердловской и Челябинской областях, построят десятки объектов, в том числе детские сады, школы, дороги, очистные сооружения. Развитие инфраструктуры в новых районах позволит возвести дополнительно около 400 тысяч квадратных метров жилья.
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