Россияне стали на 10 лет дольше выплачивать ипотеку

07 июля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

В России средний срок выплаты ипотеки составляет 26 лет, сообщила Елизавета Данилова Фото: Алексей Гущин © URA.RU Средний срок выплаты ипотеки вырос на десять лет. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, срок ипотечного кредита достиг 26 лет. «Обращает на себя внимание рост среднего срока ипотечного кредита, в этом году уже 26 лет. Как на графике показано, в 2016 году было 16 лет. На десять лет у нас увеличился срок», — заявила Данилова на площадке Финансового конгресса Банка России. По ее словам, ипотека стала доступнее для граждан, а платеж стал меньше. Ранее стало известно, что Центробанк обсуждает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотечному кредиту. Новый продукт поможет приобрести недвижимость тем, у кого нет средств для первоначального взноса. Президент России Владимир Путине поручил правительству рассмотреть возможность увеличения максимальной стоимости льготной ипотеки для многодетных семей, передает телеканал 360.

Средний срок выплаты ипотеки вырос на десять лет. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, срок ипотечного кредита достиг 26 лет. «Обращает на себя внимание рост среднего срока ипотечного кредита, в этом году уже 26 лет. Как на графике показано, в 2016 году было 16 лет. На десять лет у нас увеличился срок», — заявила Данилова на площадке Финансового конгресса Банка России. По ее словам, ипотека стала доступнее для граждан, а платеж стал меньше. Ранее стало известно, что Центробанк обсуждает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотечному кредиту. Новый продукт поможет приобрести недвижимость тем, у кого нет средств для первоначального взноса. Президент России Владимир Путине поручил правительству рассмотреть возможность увеличения максимальной стоимости льготной ипотеки для многодетных семей, передает телеканал 360.