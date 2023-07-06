В Центробанке нашли альтернативу ипотеке

Центробанк рассматривает лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке

07 июля 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Лизинг позволит приобрести жилье тем, у кого нет денег на первоначальный взнос по ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центробанк прорабатывает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотеке. Новый продукт позволит приобрести недвижимость тем, у кого нет средств для первоначального взноса. «О том, что развитие рынка аренды и лизинга жилья будет прорабатываться в качестве альтернативы ипотеке, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ подготовлен Минфином и Центробанком и утвержден кабмином в конце 2022 года», — пишут «Известия». В Центробанке изданию пояснили, что для развития коммерческого лизинга как розничной услуги необходимо установить минимальные требования к финансовой устойчивости игроков рынка. Также для развития спроса нужно выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество, добавили в Центробанке. Ранее «Известия» писали, что банки начали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке. Эта практика направленна на поддержку краткосрочного спроса на жилье.

Центробанк прорабатывает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотеке. Новый продукт позволит приобрести недвижимость тем, у кого нет средств для первоначального взноса. «О том, что развитие рынка аренды и лизинга жилья будет прорабатываться в качестве альтернативы ипотеке, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ подготовлен Минфином и Центробанком и утвержден кабмином в конце 2022 года», — пишут «Известия». В Центробанке изданию пояснили, что для развития коммерческого лизинга как розничной услуги необходимо установить минимальные требования к финансовой устойчивости игроков рынка. Также для развития спроса нужно выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество, добавили в Центробанке. Ранее «Известия» писали, что банки начали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке. Эта практика направленна на поддержку краткосрочного спроса на жилье.