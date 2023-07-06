06 июля 2023

В Центробанке нашли альтернативу ипотеке

Центробанк рассматривает лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Лизинг позволит приобрести жилье тем, у кого нет денег на первоначальный взнос по ипотеке Фото:

Центробанк прорабатывает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотеке. Новый продукт позволит приобрести недвижимость тем, у кого нет средств для первоначального взноса.

«О том, что развитие рынка аренды и лизинга жилья будет прорабатываться в качестве альтернативы ипотеке, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ подготовлен Минфином и Центробанком и утвержден кабмином в конце 2022 года», — пишут «Известия».

В Центробанке изданию пояснили, что для развития коммерческого лизинга как розничной услуги необходимо установить минимальные требования к финансовой устойчивости игроков рынка. Также для развития спроса нужно выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество, добавили в Центробанке.

Ранее «Известия» писали, что банки начали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке. Эта практика направленна на поддержку краткосрочного спроса на жилье.

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Центробанк прорабатывает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотеке. Новый продукт позволит приобрести недвижимость тем, у кого нет средств для первоначального взноса. «О том, что развитие рынка аренды и лизинга жилья будет прорабатываться в качестве альтернативы ипотеке, говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ подготовлен Минфином и Центробанком и утвержден кабмином в конце 2022 года», — пишут «Известия». В Центробанке изданию пояснили, что для развития коммерческого лизинга как розничной услуги необходимо установить минимальные требования к финансовой устойчивости игроков рынка. Также для развития спроса нужно выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество, добавили в Центробанке. Ранее «Известия» писали, что банки начали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке. Эта практика направленна на поддержку краткосрочного спроса на жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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