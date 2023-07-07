Доктор наук Сауренко: первокурсники могут получить стипендию 25 000 рублей

08 июля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Высокую стипендию могут получать призеры олимпиад, сказала Татьяна Сауренко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За высокие достижения в школе первокурсник может получить стипендию до 25 000 рублей. Об этом URA.RU рассказала директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. «Поступающие на 1 курс в 2023 году имеют право получать стипендию в дифференцированных размерах в соответствии с их достижениями. Сумма, которую они могут получить, варьируется от 14 000 до 25 000 рублей», — сказала Татьяна Сауренко. Серебряный уровень — 14 000 рублей. Это победители и призеры олимпиады из перечня Минобрнауки третьего уровня, зачисленные без вступительных испытаний.

Золотой уровень — 15 000 рублей. На это могут рассчитывать абитуриенты, получившие от 285 баллов за ЕГЭ и имеющие индивидуальные достижения по направлению гуманитарно-экономического профиля; от 265 конкурсных баллов по направлениям естественно-научного профиля; от 360 баллов по направлениям, по которым проводятся творческие и профессиональные испытания, а также победители и призеры олимпиады из перечня Минобрнауки второго уровня, зачисленные без вступительных испытаний.

Платиновый уровень — 16 000 рублей. Это победители и призеры олимпиады из перечня Минобрнауки первого уровня, зачисленные без вступительных испытаний.

Бриллиантовый уровень — 20 000 рублей. К нему относят призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ), зачисленных без вступительных испытаний, получивших от 285 баллов по ЕГЭ и 100 хотя бы по одному учитываемому предмету по направлениям гуманитарно-экономического профиля. А также абитуриенты с 265 конкурсными баллами или более, с одним 100-бальным сертификатом по направлениям естественно-научного профиля.

Высший уровень — 25000 рублей. Это победили ВСОШ, зачисленные без вступительных испытаний.

За высокие достижения в школе первокурсник может получить стипендию до 25 000 рублей. Об этом URA.RU рассказала директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. «Поступающие на 1 курс в 2023 году имеют право получать стипендию в дифференцированных размерах в соответствии с их достижениями. Сумма, которую они могут получить, варьируется от 14 000 до 25 000 рублей», — сказала Татьяна Сауренко.