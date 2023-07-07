Протяженность пробки около 34 километров
Жители Екатеринбурга встали в многокилометровую пробку при выезде из города в сторону Каменска-Уральского (Свердловская область). Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» пробка растянулась на 34 километра.
Пробка начинается от Екатеринбургской кольцевой автодорогу по дублеру Сибирского тракта, следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». Заканчивается проблемный участок трассы возле поселка Рассоха.
Кроме этого движение ограничивают дорожные работы и ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что на данный момент информация не поступала.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.