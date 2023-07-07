Екатеринбуржцы встали в многокилометровую пробку при выезде из города. Скрин

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Пожарные мотоциклы. Екатеринбург, мчс, пробка, спасатель, огонь
Протяженность пробки около 34 километров Фото:

Жители Екатеринбурга встали в многокилометровую пробку при выезде из города в сторону Каменска-Уральского (Свердловская область). Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» пробка растянулась на 34 километра.

Пробка начинается от Екатеринбургской кольцевой автодорогу по дублеру Сибирского тракта, следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». Заканчивается проблемный участок трассы возле поселка Рассоха.

Кроме этого движение ограничивают дорожные работы и ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что на данный момент информация не поступала.

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Жители Екатеринбурга встали в многокилометровую пробку при выезде из города в сторону Каменска-Уральского (Свердловская область). Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» пробка растянулась на 34 километра. Пробка начинается от Екатеринбургской кольцевой автодорогу по дублеру Сибирского тракта, следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». Заканчивается проблемный участок трассы возле поселка Рассоха. Кроме этого движение ограничивают дорожные работы и ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что на данный момент информация не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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