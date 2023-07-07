В США призвали не принимать Украину в НАТО

Foreign Affairs: США не стоит принимать Украину в НАТО из-за больших рисков

07 июля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Украина в НАТО может спровоцировать РФ, пишут журналисты Foreign Affairs Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украину не следует принимать в Североатлантический альянс из-за возможных рисков и больших потерь. Об этом сообщают американские политические журналисты Джастин Логан и Джошуа Шифринсон. «Украину не следует приветствовать в НАТО. <…> Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс», — пишут журналисты в материале для издания Foreign Affairs. Авторы подчеркивают, что принятие Украины в НАТО усугубит отношения между Россией и США. Кроме того, вступление Киева в НАТО усугубит разрыв между обязательствами альянса и его возможностями перед своими членами. Участникам придется тратить еще больше ресурсов на поддержку Украины в конфликте с РФ. Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Киева в альянс может спровоцировать Россию. В связи с этим, принятие Украины становится нецелесообразным. Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Также президент Украины Владимир Зеленский просил гарантии вступления в альянс. В настоящий момент при альянсе создали отдельный орган с участием украинской страны.

Украину не следует принимать в Североатлантический альянс из-за возможных рисков и больших потерь. Об этом сообщают американские политические журналисты Джастин Логан и Джошуа Шифринсон. «Украину не следует приветствовать в НАТО. <…> Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс», — пишут журналисты в материале для издания Foreign Affairs. Авторы подчеркивают, что принятие Украины в НАТО усугубит отношения между Россией и США. Кроме того, вступление Киева в НАТО усугубит разрыв между обязательствами альянса и его возможностями перед своими членами. Участникам придется тратить еще больше ресурсов на поддержку Украины в конфликте с РФ. Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Киева в альянс может спровоцировать Россию. В связи с этим, принятие Украины становится нецелесообразным. Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Также президент Украины Владимир Зеленский просил гарантии вступления в альянс. В настоящий момент при альянсе создали отдельный орган с участием украинской страны.