Врач Сычева сообщила, от какого витамина зависит стройность

Врач-терапевт Сычева: от витамина D зависит жировой и углеродный обмен

08 июля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Пребывание на солнце не всегда может восполнить дефицит витамина D, считает врач Фото: Сергей Русанов © URA.RU От витамина D зависит жировой и углеродный обмен, что влияет на стройность. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Сычева, отметив, что пребывание на солнце все-таки не защитит от дефицита этого витамина. «Отсутствие необходимого количества витамина D в организме может способствовать набору лишнего веса. Дефицит вещества также увеличивает риски развития рака и сахарного диабета и других заболеваний», — рассказала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik. Но с другой стороны, лишний вес может мешать организму получать витамин D, и это несмотря на то, что человек находится на солнце достаточное количество времени. Жировая ткань поглощает это вещество и расход довольно большой. Человек проводит на солнце несколько часов, но большую часть витамина D накапливает жировая ткань, рассказывает врач. Чтобы избежать дефицита врач-терапевт советует принимать витамин D в целях профилактики даже летом. Согласно новым рекомендациям, перерыв в приеме делать не стоит, лучше на летний период уменьшить дозу. Для взрослого человека ежедневного необходимо 800 МЕ. Но все-таки идеальным будет, сначала сдать анализы, которые покажут уровень витамина D в организме, считает Сычева. Ранее диетолог рассказала, как легко отказаться от сладкого. Нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое, чтобы от него отказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От витамина D зависит жировой и углеродный обмен, что влияет на стройность. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Сычева, отметив, что пребывание на солнце все-таки не защитит от дефицита этого витамина. «Отсутствие необходимого количества витамина D в организме может способствовать набору лишнего веса. Дефицит вещества также увеличивает риски развития рака и сахарного диабета и других заболеваний», — рассказала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik. Но с другой стороны, лишний вес может мешать организму получать витамин D, и это несмотря на то, что человек находится на солнце достаточное количество времени. Жировая ткань поглощает это вещество и расход довольно большой. Человек проводит на солнце несколько часов, но большую часть витамина D накапливает жировая ткань, рассказывает врач. Чтобы избежать дефицита врач-терапевт советует принимать витамин D в целях профилактики даже летом. Согласно новым рекомендациям, перерыв в приеме делать не стоит, лучше на летний период уменьшить дозу. Для взрослого человека ежедневного необходимо 800 МЕ. Но все-таки идеальным будет, сначала сдать анализы, которые покажут уровень витамина D в организме, считает Сычева. Ранее диетолог рассказала, как легко отказаться от сладкого. Нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое, чтобы от него отказаться.