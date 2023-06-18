Диетолог рассказала, как легко отказаться от сладкого. Видео

Диетолог Соломатина: для того, чтобы отказаться от сладкого, нужно правильно питаться
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Открытие ресторана "Итальянцы". Екатеринбург, торт, десерт
Чтобы уменьшить потребность в сладком нужно есть семечки, орехи и листовые овощи Фото:

Нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое, чтобы от него отказаться. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

«Для начала стоит понять почему так происходит, что без определенной порции сладкого в день вы не можете долго прожить», — сказала Соломатина в комментарии для «Пятого канала». По ее словам, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи. К тому же, полезным будет мясо, печень и цельнозерновые крупы.

Врач также отметила, что для того, чтобы отказаться от сладкого, нужно правильно питаться. А также использовать в своем рационе хром, который содержится в морепродуктах, и белок.

Ранее диетолог Евгения Пегова раскрыла, что лучше не есть летом. Она посоветовала исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок.

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Нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое, чтобы от него отказаться. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. «Для начала стоит понять почему так происходит, что без определенной порции сладкого в день вы не можете долго прожить», — сказала Соломатина в комментарии для «Пятого канала». По ее словам, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи. К тому же, полезным будет мясо, печень и цельнозерновые крупы. Врач также отметила, что для того, чтобы отказаться от сладкого, нужно правильно питаться. А также использовать в своем рационе хром, который содержится в морепродуктах, и белок. Ранее диетолог Евгения Пегова раскрыла, что лучше не есть летом. Она посоветовала исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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