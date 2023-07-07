07 июля 2023
06 июля 2023

На Северном форуме в ХМАО утвердили декларацию совместных действий регионов на 2023—2025 год. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновник, заседание, руки депутата, собрание глав
Одной из важнейших задач на 2023—2025 год названо расширение членства в Северном форуме Фото:

Председатель совета губернаторов Северного форума, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила об утверждении деклараций совместных действий регионов на 2023—2025 год. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Председательство в Северном форуме на 2023—2025 годы переходит от области Лапландии (Финляндия) в Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня нашим принятым решением с учетом предложений других участников совета утверждена декларация совместных действий регионов Северного форума на 2023—2025 год», — передает слова губернатора корреспондент агентства.

Среди основных направлений деятельности в период председательства ХМАО Комарова выделила: укрепление сотрудничества научных коллективов в области охраны окружающей среды и климатических исследований; консолидация усилий регионов Северного форума по изучению опыта сохранения языкового и культурного наследия северных народов. Одной из наиболее важных задач на 2023—2025 год губернатор округа назвала расширение членства в Северном форуме путем привлечения к его работе стран, заинтересованных в сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена председателем совета губернаторов Северного форума. Это решение принято на XV Генеральной ассамблее форума.

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Председатель совета губернаторов Северного форума, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила об утверждении деклараций совместных действий регионов на 2023—2025 год. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Председательство в Северном форуме на 2023—2025 годы переходит от области Лапландии (Финляндия) в Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня нашим принятым решением с учетом предложений других участников совета утверждена декларация совместных действий регионов Северного форума на 2023—2025 год», — передает слова губернатора корреспондент агентства. Среди основных направлений деятельности в период председательства ХМАО Комарова выделила: укрепление сотрудничества научных коллективов в области охраны окружающей среды и климатических исследований; консолидация усилий регионов Северного форума по изучению опыта сохранения языкового и культурного наследия северных народов. Одной из наиболее важных задач на 2023—2025 год губернатор округа назвала расширение членства в Северном форуме путем привлечения к его работе стран, заинтересованных в сотрудничестве. Ранее сообщалось, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена председателем совета губернаторов Северного форума. Это решение принято на XV Генеральной ассамблее форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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