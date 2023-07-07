07 июля 2023
06 июля 2023

Губернатор ХМАО возглавила высший орган Северного форума

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова стала председателем совета губернаторов Северного форума Фото:

На XV Генеральной ассамблее Северного Форума глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена председателем совета губернаторов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Совет губернаторов Северного форума возглавила Наталья Комарова», — передает корреспондент агентства. Ранее этот орган возглавлял губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Северный форум проходит в Ханты-Мансийске 7 и 8 июля. В нем принимают участие губернаторы северных регионов, иностранные делегаты из США, Монголии, Индии, КНР и российские ученые из Санкт-Петербурга, Мурманска, ЯНАО, НАО, Камчатки, Чукотки, Якутии и других субъектов РФ.

Участники обсудят вопросы, посвященные загрязнению северных рек, качеству жизни северных территорий. Также темой форума станет арктический туризм.

В Ханты-Мансийске проходит XV Генеральная ассамблея Северного Форума
В Ханты-Мансийске проходит XV Генеральная ассамблея Северного Форума
Фото:
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На XV Генеральной ассамблее Северного Форума глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена председателем совета губернаторов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Совет губернаторов Северного форума возглавила Наталья Комарова», — передает корреспондент агентства. Ранее этот орган возглавлял губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Северный форум проходит в Ханты-Мансийске 7 и 8 июля. В нем принимают участие губернаторы северных регионов, иностранные делегаты из США, Монголии, Индии, КНР и российские ученые из Санкт-Петербурга, Мурманска, ЯНАО, НАО, Камчатки, Чукотки, Якутии и других субъектов РФ. Участники обсудят вопросы, посвященные загрязнению северных рек, качеству жизни северных территорий. Также темой форума станет арктический туризм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...