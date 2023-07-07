Губернатор ХМАО возглавила высший орган Северного форума

08 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова стала председателем совета губернаторов Северного форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На XV Генеральной ассамблее Северного Форума глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена председателем совета губернаторов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Совет губернаторов Северного форума возглавила Наталья Комарова», — передает корреспондент агентства. Ранее этот орган возглавлял губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Северный форум проходит в Ханты-Мансийске 7 и 8 июля. В нем принимают участие губернаторы северных регионов, иностранные делегаты из США, Монголии, Индии, КНР и российские ученые из Санкт-Петербурга, Мурманска, ЯНАО, НАО, Камчатки, Чукотки, Якутии и других субъектов РФ. Участники обсудят вопросы, посвященные загрязнению северных рек, качеству жизни северных территорий. Также темой форума станет арктический туризм. В Ханты-Мансийске проходит XV Генеральная ассамблея Северного Форума Фото: корреспондент URA.RU Елена Антипина Фото: корреспондент URA.RU Елена Антипина

На XV Генеральной ассамблее Северного Форума глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена председателем совета губернаторов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Совет губернаторов Северного форума возглавила Наталья Комарова», — передает корреспондент агентства. Ранее этот орган возглавлял губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Северный форум проходит в Ханты-Мансийске 7 и 8 июля. В нем принимают участие губернаторы северных регионов, иностранные делегаты из США, Монголии, Индии, КНР и российские ученые из Санкт-Петербурга, Мурманска, ЯНАО, НАО, Камчатки, Чукотки, Якутии и других субъектов РФ. Участники обсудят вопросы, посвященные загрязнению северных рек, качеству жизни северных территорий. Также темой форума станет арктический туризм.