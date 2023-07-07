07 июля 2023
06 июля 2023

ХМАО и Томская область подписали документ о реализации сотрудничества

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, рукопожатие, переговоры, мир, знакомство, дружба, договор
Документом определяется порядок взаимодействия регионов в области образования и устойчивого развития Севера Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали план мероприятий, направленных на реализацию сотрудничества между регионами. Об этом сообщили в правительстве округа.

«Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Главы подписали план мероприятий на 2024—2026 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между автономным округом и Томской областью от 2 апреля 2002 года», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства.

Документом определяется порядок взаимодействия регионов в области образования и устойчивого развития Севера. Встреча глав регионов состоялась на генассамблее Северного форума, которая сейчас проходит в Ханты-
Мансийске.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали план мероприятий, направленных на реализацию сотрудничества между регионами. Об этом сообщили в правительстве округа. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Главы подписали план мероприятий на 2024—2026 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между автономным округом и Томской областью от 2 апреля 2002 года», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. Документом определяется порядок взаимодействия регионов в области образования и устойчивого развития Севера. Встреча глав регионов состоялась на генассамблее Северного форума, которая сейчас проходит в Ханты- Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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