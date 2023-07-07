ХМАО и Томская область подписали документ о реализации сотрудничества

08 июля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Документом определяется порядок взаимодействия регионов в области образования и устойчивого развития Севера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали план мероприятий, направленных на реализацию сотрудничества между регионами. Об этом сообщили в правительстве округа. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Главы подписали план мероприятий на 2024—2026 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между автономным округом и Томской областью от 2 апреля 2002 года», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. Документом определяется порядок взаимодействия регионов в области образования и устойчивого развития Севера. Встреча глав регионов состоялась на генассамблее Северного форума, которая сейчас проходит в Ханты-

Мансийске.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали план мероприятий, направленных на реализацию сотрудничества между регионами. Об этом сообщили в правительстве округа. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Главы подписали план мероприятий на 2024—2026 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между автономным округом и Томской областью от 2 апреля 2002 года», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. Документом определяется порядок взаимодействия регионов в области образования и устойчивого развития Севера. Встреча глав регионов состоялась на генассамблее Северного форума, которая сейчас проходит в Ханты- Мансийске.