В Кургане из-за недоделок сорвали пуск канализации в Восточном поселке

Мэрия Кургана не смогла запустить канализацию в Восточном

В Восточном микрорайоне Кургана не смогли из-за недоделок подключить дома к центральной канализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном микрорайоне, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос.

«По результатам пуско-наладочных работ выявлены недостатки. После устранения недостатков планируется подключение многоквартирных домов к канализации, в том числе №№ 95, 95А и 95Б по ул. Пугачева», — написано в ответе пресс-службы.

Уточняется, что многоквартирные дома на улице Пугачева будут подключены к центральной канализации только после того, как собственники жилья примут на общих собраниях соответствующие решения. Устранением недоделок, по данным мэрии Кургана, занимается подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Ранее жители домов с улицы Пугачева в Кургане рассказали URA.RU, что в их пятиэтажках подвалы затопляются содержимым канализации. По словам курганцев, они не могут дождаться того дня, когда их многоквартирные дома подключат, наконец-то к центральной канализации.