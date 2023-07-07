07 июля 2023

В Кургане из-за недоделок сорвали пуск канализации в Восточном поселке

Мэрия Кургана не смогла запустить канализацию в Восточном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы Водного союза. Курган, открытый колодец, ремонтные работы, люк канализации
В Восточном микрорайоне Кургана не смогли из-за недоделок подключить дома к центральной канализации Фото:

В Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном микрорайоне, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос.

«По результатам пуско-наладочных работ выявлены недостатки. После устранения недостатков планируется подключение многоквартирных домов к канализации, в том числе №№ 95, 95А и 95Б по ул. Пугачева», — написано в ответе пресс-службы.

Уточняется, что многоквартирные дома на улице Пугачева будут подключены к центральной канализации только после того, как собственники жилья примут на общих собраниях соответствующие решения. Устранением недоделок, по данным мэрии Кургана, занимается подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Ранее жители домов с улицы Пугачева в Кургане рассказали URA.RU, что в их пятиэтажках подвалы затопляются содержимым канализации. По словам курганцев, они не могут дождаться того дня, когда их многоквартирные дома подключат, наконец-то к центральной канализации.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном микрорайоне, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос. «По результатам пуско-наладочных работ выявлены недостатки. После устранения недостатков планируется подключение многоквартирных домов к канализации, в том числе №№ 95, 95А и 95Б по ул. Пугачева», — написано в ответе пресс-службы. Уточняется, что многоквартирные дома на улице Пугачева будут подключены к центральной канализации только после того, как собственники жилья примут на общих собраниях соответствующие решения. Устранением недоделок, по данным мэрии Кургана, занимается подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Ранее жители домов с улицы Пугачева в Кургане рассказали URA.RU, что в их пятиэтажках подвалы затопляются содержимым канализации. По словам курганцев, они не могут дождаться того дня, когда их многоквартирные дома подключат, наконец-то к центральной канализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...