На челябинской трассе образовалась многокилометровая пробка из-за ремонта. Скрин

08 июля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась на 5 километров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на трассе М5-Урал в районе поселка Витаминный образовалась многокилометровая автомобильная пробка. Затруднение в движение наблюдается из-за ремонта дорожного полотна, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «1844-й километр автодороги Челябинск-Москва. Из-за укладки асфальта на данном участке происходит сужение из двух полос в одну по направлению на Москву. Движение плотное на протяжении около трех километров», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. Согласно данным «Яндекс.Пробки», по состоянию на три часа дня пробка начинается с 1849-го километра трассы М5 и заканчивается в районе 1844-го километра. Данное направление является популярным, поскольку ведет к курортным городам и озерам региона. Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки»

В Челябинской области на трассе М5-Урал в районе поселка Витаминный образовалась многокилометровая автомобильная пробка. Затруднение в движение наблюдается из-за ремонта дорожного полотна, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «1844-й километр автодороги Челябинск-Москва. Из-за укладки асфальта на данном участке происходит сужение из двух полос в одну по направлению на Москву. Движение плотное на протяжении около трех километров», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. Согласно данным «Яндекс.Пробки», по состоянию на три часа дня пробка начинается с 1849-го километра трассы М5 и заканчивается в районе 1844-го километра. Данное направление является популярным, поскольку ведет к курортным городам и озерам региона.