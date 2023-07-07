В Челябинской области на трассе М5-Урал в районе поселка Витаминный образовалась многокилометровая автомобильная пробка. Затруднение в движение наблюдается из-за ремонта дорожного полотна, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«1844-й километр автодороги Челябинск-Москва. Из-за укладки асфальта на данном участке происходит сужение из двух полос в одну по направлению на Москву. Движение плотное на протяжении около трех километров», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», по состоянию на три часа дня пробка начинается с 1849-го километра трассы М5 и заканчивается в районе 1844-го километра. Данное направление является популярным, поскольку ведет к курортным городам и озерам региона.
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