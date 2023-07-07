Сын миллиардера подставил его на выборах в Екатеринбурге

08 июля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Виктор Ананьев работает директором «Атомстройкомплекса» по стратегии, был депутатом предыдущего созыва думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сын миллиардера Валерия Ананьева («Атомстройкомплекс») Виктор создал новую проблему для отца. По данным URA.RU, он инициировал выдвижение в гордуму Екатеринбурга от КПРФ директора подконтрольной «Атомстройкомплексу» управляющей компании «Территория-Восток» Александра Дюмаева. Дюмаев идет по округу №15, где администрация и «Единая Россия» поддерживают депутата Михаила Вечкензина (промэрская команда Алексея Вихарева). Источник агентства в мэрии утверждает, что о выдвижении Дюмаева чиновников не предупредили и действия «Атомстройкомплекса», плотно работающего с властями, уже расценены как провокация. «Это очередной политический проект Виктора. На следующей неделе будут разбираться с Ананьевым-старшим», — анонсировал представитель муниципальной власти. Еще один собеседник URA.RU, участвующий в принятии решений, отреагировал жестче: «Мэрия „Атому“ все заблокирует». Сам Виктор Ананьев на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Новость по теме Лидер свердловской КПРФ помог мэру Екатеринбурга и тут же создал ему угрозу. Фото Валерий Ананьев и его компания уже сталкивались с кризисами из-за увлечений сына (экс-депутата гордумы). Самый яркий пример — от 2019 года, когда в Екатеринбурге проходили несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В разгар тех волнений (дошедших до федерального центра) выяснилось, что с подачи Виктора Ананьева некоторое время спонсировались проекты сообщества «Парки и скверы», которое и устроило протест. По воспоминаниям участников событий, тогда Валерию Ананьеву пришлось приложить значительные усилия, чтобы планы «Атома» в Екатеринбурге не были обрушены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сын миллиардера Валерия Ананьева («Атомстройкомплекс») Виктор создал новую проблему для отца. По данным URA.RU, он инициировал выдвижение в гордуму Екатеринбурга от КПРФ директора подконтрольной «Атомстройкомплексу» управляющей компании «Территория-Восток» Александра Дюмаева. Дюмаев идет по округу №15, где администрация и «Единая Россия» поддерживают депутата Михаила Вечкензина (промэрская команда Алексея Вихарева). Источник агентства в мэрии утверждает, что о выдвижении Дюмаева чиновников не предупредили и действия «Атомстройкомплекса», плотно работающего с властями, уже расценены как провокация. «Это очередной политический проект Виктора. На следующей неделе будут разбираться с Ананьевым-старшим», — анонсировал представитель муниципальной власти. Еще один собеседник URA.RU, участвующий в принятии решений, отреагировал жестче: «Мэрия „Атому“ все заблокирует». Сам Виктор Ананьев на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере не ответил. Валерий Ананьев и его компания уже сталкивались с кризисами из-за увлечений сына (экс-депутата гордумы). Самый яркий пример — от 2019 года, когда в Екатеринбурге проходили несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В разгар тех волнений (дошедших до федерального центра) выяснилось, что с подачи Виктора Ананьева некоторое время спонсировались проекты сообщества «Парки и скверы», которое и устроило протест. По воспоминаниям участников событий, тогда Валерию Ананьеву пришлось приложить значительные усилия, чтобы планы «Атома» в Екатеринбурге не были обрушены.