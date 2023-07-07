Лидер свердловской КПРФ помог мэру Екатеринбурга и тут же создал ему угрозу. Фото

08 июля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Конференция КПРФ под руководством Александра Ивачева прошла днем 8 июля Фото: Московец Илья © URA.RU Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев сформировал общегородской партсписок на выборах в гордуму Екатеринбурга в интересах мэра Алексея Орлова. На первом месте он сам, на втором-третьем — депутаты заксо Олег Гордеев и Римма Скоморохова, на проходном четвертом — Виктория Ивачева (жена), на полупроходном пятом — депутат думы Руслан Камалетдинов. Последние в целом лояльны горадминистрации, однако могут нарушить ее планы, составив конкуренцию кандидатам от ЕР. Как и анонсировало URA.RU, людей из антимэрской коалиции Кочеткова («Мотив») в списках КПРФ не оказалось, хотя попытки договориться были. Партию — вероятно, по просьбе Орлова — профинансирует одна металлургическая компания (ее представителей в списках нет). Ивачеву и Камалетдинова КПРФ выдвинула не только по списку, но и в одномандатных округах. Викторию в 22-м, и это будет горячая точка на электоральной карте: в 2021-м сам Ивачев сенсационно побеждал на этой территории влиятельного единоросса Савельева на выборах в заксо. «Единую Россию» в округе №22 представляет депутат гордумы Дмитрий Сергин. А Камалетдинова Ивачев повел по округу №9 — против сотрудницы УрФУ Анны Гурарий, за результат которой команда Орлова всерьез опасается. Хотя информированный собеседник уверяет, что угроза пока условна: коммунисты якобы обещали не работать на победу. Узнать, так ли это, у самого Ивачева к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Еще один действующий депутат от КПРФ — Роман Ступников (часто критикует администрацию) — занял в общегородском списке лишь шестое место. И выдвинулся в одномандатном округе №8 — против сына депутата Госдумы Андрея Альшевских Александра («Единая Россия»). В его победе мэрия, говорят, особо не заинтересована, поэтому, если Ступников победит, в кабинетах не расстроятся. Один из основных пунктов предвыборного соглашения между мэрией, резиденцией губернатора и КПРФ — прохождение в гордуму по 24-му округу депутата Виктора Сомикова. За ним стоит девелопер Андрей Гавриловский — еще один спонсор партии. Если не помешает Москва, в сентябре админресурс получит именно Сомиков, а не кандидат от «Единой России» Данил Тупица. Общегородской список КПРФ на выборах в гордуму Екатеринбурга, утвержденный днем 8 июля Фото: URA.RU Список кандидатов-одномандатников Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев сформировал общегородской партсписок на выборах в гордуму Екатеринбурга в интересах мэра Алексея Орлова. На первом месте он сам, на втором-третьем — депутаты заксо Олег Гордеев и Римма Скоморохова, на проходном четвертом — Виктория Ивачева (жена), на полупроходном пятом — депутат думы Руслан Камалетдинов. Последние в целом лояльны горадминистрации, однако могут нарушить ее планы, составив конкуренцию кандидатам от ЕР. Как и анонсировало URA.RU, людей из антимэрской коалиции Кочеткова («Мотив») в списках КПРФ не оказалось, хотя попытки договориться были. Партию — вероятно, по просьбе Орлова — профинансирует одна металлургическая компания (ее представителей в списках нет). Ивачеву и Камалетдинова КПРФ выдвинула не только по списку, но и в одномандатных округах. Викторию в 22-м, и это будет горячая точка на электоральной карте: в 2021-м сам Ивачев сенсационно побеждал на этой территории влиятельного единоросса Савельева на выборах в заксо. «Единую Россию» в округе №22 представляет депутат гордумы Дмитрий Сергин. А Камалетдинова Ивачев повел по округу №9 — против сотрудницы УрФУ Анны Гурарий, за результат которой команда Орлова всерьез опасается. Хотя информированный собеседник уверяет, что угроза пока условна: коммунисты якобы обещали не работать на победу. Узнать, так ли это, у самого Ивачева к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Еще один действующий депутат от КПРФ — Роман Ступников (часто критикует администрацию) — занял в общегородском списке лишь шестое место. И выдвинулся в одномандатном округе №8 — против сына депутата Госдумы Андрея Альшевских Александра («Единая Россия»). В его победе мэрия, говорят, особо не заинтересована, поэтому, если Ступников победит, в кабинетах не расстроятся. Один из основных пунктов предвыборного соглашения между мэрией, резиденцией губернатора и КПРФ — прохождение в гордуму по 24-му округу депутата Виктора Сомикова. За ним стоит девелопер Андрей Гавриловский — еще один спонсор партии. Если не помешает Москва, в сентябре админресурс получит именно Сомиков, а не кандидат от «Единой России» Данил Тупица.