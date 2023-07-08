08 июля 2023

Аналитик Мейнхард: к концу года доллар подскочит до 120 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский рынок испытывает валютное голодание, сказал Артур Мейнхард Фото:

К концу года доллар может вырасти до 100—120 рублей за единицу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«На текущий момент мы не видим значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления. Если не брать во внимание возможности правительства РФ и Банка России по регулированию курса путем административных решений и ужесточения денежно-кредитной политики, мы видим продолжение тренда на девальвацию и оценочно считаем, что курс рубля на конец 2023 года может находиться в диапазоне 100—120 рублей за доллар США», — сказал Артур Мейнхард.

По его словам, на рубль влияют сразу несколько факторов. «Российский рынок испытывает „валютное голодание“ на фоне падения нефтегазовых доходов вследствие введения потолка цен на нефть и прочих санкций, ограничивающих экспортные возможности экономики. Со стороны спроса на котировки продолжает давить поступательное восстановление импорта, отток капитала из страны и уход населения от рублевого риска», — отметил эксперт.

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К концу года доллар может вырасти до 100—120 рублей за единицу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард. «На текущий момент мы не видим значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления. Если не брать во внимание возможности правительства РФ и Банка России по регулированию курса путем административных решений и ужесточения денежно-кредитной политики, мы видим продолжение тренда на девальвацию и оценочно считаем, что курс рубля на конец 2023 года может находиться в диапазоне 100—120 рублей за доллар США», — сказал Артур Мейнхард. По его словам, на рубль влияют сразу несколько факторов. «Российский рынок испытывает „валютное голодание“ на фоне падения нефтегазовых доходов вследствие введения потолка цен на нефть и прочих санкций, ограничивающих экспортные возможности экономики. Со стороны спроса на котировки продолжает давить поступательное восстановление импорта, отток капитала из страны и уход населения от рублевого риска», — отметил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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