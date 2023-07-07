В Надыме архиепископ открыл памятник Святым Петру и Февронии

В Надыме (ЯНАО) архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай благословил открытие памятника Святым Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.
«С благословения нашего Владыки, архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая в Надыме появился памятник Святым Петру и Февронии Муромским. Торжественная церемония освящения прошла сегодня в праздничный день», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.
Глава района также сообщил, что в Надыме прошел праздничный парад, в котором приняли участие более 100 семей. Он отметил, что надымские семьи дружные, задорные и легкие на подъем.
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