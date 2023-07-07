07 июля 2023
06 июля 2023

В Надыме архиепископ открыл памятник Святым Петру и Февронии

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Памятник Петру и Февронии в сквере перед Храмом-на-Крови. Екатеринбург, памятник петру и февронии
Церемония освящения памятника состоялась в День семьи Фото:

В Надыме (ЯНАО) архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай благословил открытие памятника Святым Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«С благословения нашего Владыки, архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая в Надыме появился памятник Святым Петру и Февронии Муромским. Торжественная церемония освящения прошла сегодня в праздничный день», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Глава района также сообщил, что в Надыме прошел праздничный парад, в котором приняли участие более 100 семей. Он отметил, что надымские семьи дружные, задорные и легкие на подъем.

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В Надыме (ЯНАО) архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай благословил открытие памятника Святым Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских. «С благословения нашего Владыки, архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая в Надыме появился памятник Святым Петру и Февронии Муромским. Торжественная церемония освящения прошла сегодня в праздничный день», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Глава района также сообщил, что в Надыме прошел праздничный парад, в котором приняли участие более 100 семей. Он отметил, что надымские семьи дружные, задорные и легкие на подъем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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