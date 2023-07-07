07 июля 2023

В Свердловской области уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипедах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Подростки на велосипедах остановились на обочине попить воды Фото:

На 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово водитель «Лада Приора» заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел 8 июля.

«Несовершеннолетние 2007 года рождения остановились на обочине попить воды, когда в них въехал автомобиль. Водитель „Лады“ уснул за рулем, съехал с проезжей части и врезался в подростков. Детей доставили в ДГКБ №9 с травмами различной степени тяжести», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водитель имеет стаж вождения шесть лет, к административной ответственности привлекался 27 раз. На момент ДТП был трезв. Возбуждено административное производство.

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На 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово водитель «Лада Приора» заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел 8 июля. «Несовершеннолетние 2007 года рождения остановились на обочине попить воды, когда в них въехал автомобиль. Водитель „Лады“ уснул за рулем, съехал с проезжей части и врезался в подростков. Детей доставили в ДГКБ №9 с травмами различной степени тяжести», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Водитель имеет стаж вождения шесть лет, к административной ответственности привлекался 27 раз. На момент ДТП был трезв. Возбуждено административное производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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