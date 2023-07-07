На 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово водитель «Лада Приора» заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел 8 июля.
«Несовершеннолетние 2007 года рождения остановились на обочине попить воды, когда в них въехал автомобиль. Водитель „Лады“ уснул за рулем, съехал с проезжей части и врезался в подростков. Детей доставили в ДГКБ №9 с травмами различной степени тяжести», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Водитель имеет стаж вождения шесть лет, к административной ответственности привлекался 27 раз. На момент ДТП был трезв. Возбуждено административное производство.
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