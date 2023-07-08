Кандидат в президенты США разозлился на «заклинающего крыс» Зеленского

Призывы принять Украину в НАТО можно назвать лунатизмом. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, назвав президента Украины Владимира Зеленского «заклинателем крыс». По его мнению, принятие такого решения станет прямой дорогой к ядерной войне РФ и США.
«Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — выразил Рамасвами свое мнение в Twitter. Он отметил, что нынешний лидер США Джо Байден должен проявить свои мужские качества и дать понять Украине, что вступление в альянс для нее невозможно.
Ранее в Белом доме заявили, что Украина не может стать членом альянса, так как не отвечает установленным требованиям. Еще одной причиной отказа стал конфликт Киева с Москвой, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление Украины в НАТО вероятнее всего приведет к третьей мировой войне, пишет RT.
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