08 июля 2023

Кандидат в президенты США разозлился на «заклинающего крыс» Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
Вступление Украины в НАТО приведет к ядерной войне России и США, считает Рамасвами Фото:

Призывы принять Украину в НАТО можно назвать лунатизмом. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, назвав президента Украины Владимира Зеленского «заклинателем крыс». По его мнению, принятие такого решения станет прямой дорогой к ядерной войне РФ и США.

«Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — выразил Рамасвами свое мнение в Twitter. Он отметил, что нынешний лидер США Джо Байден должен проявить свои мужские качества и дать понять Украине, что вступление в альянс для нее невозможно.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина не может стать членом альянса, так как не отвечает установленным требованиям. Еще одной причиной отказа стал конфликт Киева с Москвой, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление Украины в НАТО вероятнее всего приведет к третьей мировой войне, пишет RT.

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Призывы принять Украину в НАТО можно назвать лунатизмом. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, назвав президента Украины Владимира Зеленского «заклинателем крыс». По его мнению, принятие такого решения станет прямой дорогой к ядерной войне РФ и США. «Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — выразил Рамасвами свое мнение в Twitter. Он отметил, что нынешний лидер США Джо Байден должен проявить свои мужские качества и дать понять Украине, что вступление в альянс для нее невозможно. Ранее в Белом доме заявили, что Украина не может стать членом альянса, так как не отвечает установленным требованиям. Еще одной причиной отказа стал конфликт Киева с Москвой, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление Украины в НАТО вероятнее всего приведет к третьей мировой войне, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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