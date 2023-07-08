В России введут новый штраф для самокатчиков

Сенатор Васильев призвал штрафовать на тысячу рублей за езду вдвоем на электросамокате

09 июля 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

В РФ будут штрафовать за езду вдвоем на электросамокате, отметил Валерий Васильев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России планируют ввести штраф за езду вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Его сумма составит 1000 рублей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. «Уже сегодня необходимо <…> наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем [одновременно] и ввести штраф. <…> Сумму нужно увеличить вдвое [до 1000 рублей]», — подчеркнул Валерий Васильев в разговоре с ТАСС. Он обратил внимание, что данный наказание нужно вводить по аналогии со штрафом за переход в неположенном месте, который составляет на сегодня 500 рублей. Для самокатчиков же сумму нужно увеличить до 1000 рублей. Штрафовать за данное правонарушение сможет сотрудник ГИБДД. До этого член комитета Госдумы РФ Александр Якубовский призывал запретить ездить на электросамокатах детям до 16 лет. В начале июля Минтранс начал прорабатывать наказания за нарушение правил дорожного движения для самокатчиков по административному кодексу.

В России планируют ввести штраф за езду вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Его сумма составит 1000 рублей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. «Уже сегодня необходимо <…> наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем [одновременно] и ввести штраф. <…> Сумму нужно увеличить вдвое [до 1000 рублей]», — подчеркнул Валерий Васильев в разговоре с ТАСС. Он обратил внимание, что данный наказание нужно вводить по аналогии со штрафом за переход в неположенном месте, который составляет на сегодня 500 рублей. Для самокатчиков же сумму нужно увеличить до 1000 рублей. Штрафовать за данное правонарушение сможет сотрудник ГИБДД. До этого член комитета Госдумы РФ Александр Якубовский призывал запретить ездить на электросамокатах детям до 16 лет. В начале июля Минтранс начал прорабатывать наказания за нарушение правил дорожного движения для самокатчиков по административному кодексу.