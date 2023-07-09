Кулеба заверил, что после саммита путь Украины в НАТО «станет короче»

09 июля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Некоторые договоренности между Украиной и НАТО уже достигнуты, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library После саммита НАТО Украина станет ближе к вступлению в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «По итогам саммита наш путь Украины в НАТО точно станет короче», — написал Кулеба в соцсети Threads (Продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он добавил, что несколько важных решений, которые имеют большое значение для Украины и НАТО, уже достигнуты в рамках предстоящего саммита альянса, который состоится 11—12 июля. По словам Кулебы, близость Украины к вступлению в НАТО является значимым результатом, учитывая прежние сомнения и предположения об отсутствии такого развития событий. В то же время, министр отметил, что еще необходимо принять решение, которое ускорит этот процесс. Ранее стало известно, что на саммите НАТО Германия выступит за задержку вступления Украины в альянс из-за опасений, что ускоренное присоединение может привести к возникновению конфликта с Россией. Американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что принятие Украины в НАТО было бы нереалистичным решением, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден заявил, что решение о членстве Украины в НАТО сейчас считает преждевременным., сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После саммита НАТО Украина станет ближе к вступлению в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «По итогам саммита наш путь Украины в НАТО точно станет короче», — написал Кулеба в соцсети Threads (Продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он добавил, что несколько важных решений, которые имеют большое значение для Украины и НАТО, уже достигнуты в рамках предстоящего саммита альянса, который состоится 11—12 июля. По словам Кулебы, близость Украины к вступлению в НАТО является значимым результатом, учитывая прежние сомнения и предположения об отсутствии такого развития событий. В то же время, министр отметил, что еще необходимо принять решение, которое ускорит этот процесс. Ранее стало известно, что на саммите НАТО Германия выступит за задержку вступления Украины в альянс из-за опасений, что ускоренное присоединение может привести к возникновению конфликта с Россией. Американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что принятие Украины в НАТО было бы нереалистичным решением, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден заявил, что решение о членстве Украины в НАТО сейчас считает преждевременным., сообщает телеканал 360.