Кулеба заверил, что после саммита путь Украины в НАТО «станет короче»

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НАТО. Москва. stock, Дмитрий Кулеба, stock
Некоторые договоренности между Украиной и НАТО уже достигнуты, заявил Дмитрий Кулеба Фото:

После саммита НАТО Украина станет ближе к вступлению в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По итогам саммита наш путь Украины в НАТО точно станет короче», — написал Кулеба в соцсети Threads (Продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он добавил, что несколько важных решений, которые имеют большое значение для Украины и НАТО, уже достигнуты в рамках предстоящего саммита альянса, который состоится 11—12 июля.

По словам Кулебы, близость Украины к вступлению в НАТО является значимым результатом, учитывая прежние сомнения и предположения об отсутствии такого развития событий. В то же время, министр отметил, что еще необходимо принять решение, которое ускорит этот процесс.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО Германия выступит за задержку вступления Украины в альянс из-за опасений, что ускоренное присоединение может привести к возникновению конфликта с Россией. Американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что принятие Украины в НАТО было бы нереалистичным решением, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден заявил, что решение о членстве Украины в НАТО сейчас считает преждевременным., сообщает телеканал 360.

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После саммита НАТО Украина станет ближе к вступлению в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «По итогам саммита наш путь Украины в НАТО точно станет короче», — написал Кулеба в соцсети Threads (Продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он добавил, что несколько важных решений, которые имеют большое значение для Украины и НАТО, уже достигнуты в рамках предстоящего саммита альянса, который состоится 11—12 июля. По словам Кулебы, близость Украины к вступлению в НАТО является значимым результатом, учитывая прежние сомнения и предположения об отсутствии такого развития событий. В то же время, министр отметил, что еще необходимо принять решение, которое ускорит этот процесс. Ранее стало известно, что на саммите НАТО Германия выступит за задержку вступления Украины в альянс из-за опасений, что ускоренное присоединение может привести к возникновению конфликта с Россией. Американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что принятие Украины в НАТО было бы нереалистичным решением, передает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден заявил, что решение о членстве Украины в НАТО сейчас считает преждевременным., сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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