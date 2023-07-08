Telegraph: Германия выступит за задержку вступления Украины в НАТО

Германия выступит за задержку вступление Украины в НАТО из-за опасений, что ускоренный вход страны в альянс может привести к конфликту с РФ. Об этом сообщил источник в НАТО. Заявить о своем решении Берлин планирует на саммите альянса, который состоится 11 июля.
«Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии безопасности и заблокировать членство», — передает слова источника газета The Daily Telegraph.
Ранее в Белом доме заявили, что Украина еще не выполнила все условия для вступления в НАТО. По мнению президента США Джо Байдена, ставить этот вопрос на голосование преждевременно, передает телеканал 360. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Киев. Он считает, что Украина имеет право на членство в альянсе, пишет RT.
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