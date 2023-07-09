В Керчи ПВО сбила крылатую ракету

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Информации о пострадавших не поступало, заявил Сергей Аксенов Фото:

В районе Керчи в Республике Крым была сбита крылатая ракета при помощи систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент нет информации о повреждениях или пострадавших. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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В районе Керчи в Республике Крым была сбита крылатая ракета при помощи систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент нет информации о повреждениях или пострадавших. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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