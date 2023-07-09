В Керчи ПВО сбила крылатую ракету

В районе Керчи в Республике Крым была сбита крылатая ракета при помощи систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент нет информации о повреждениях или пострадавших. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
В районе Керчи в Республике Крым была сбита крылатая ракета при помощи систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент нет информации о повреждениях или пострадавших. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.