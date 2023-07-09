Кандидат в президенты США назвал Зеленского крысоловом

Владимир Зеленский — разжигатель ядерной войны, заявил Вивек Рамасвами Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — крысолов и разжигатель ядерной войны. Он также призвал главу Украины отказаться от вступления страны в НАТО.

«Прекратите ставить нас на грань ядерной войны (обратился Вивек Рамасвами к Владимиру Зеленскому). <…> Если я стану президентом [США], то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова», — написал Вивек Рамасвами в своем аккаунте в Twitter. Он также отметил, что Зеленский должен отказаться от вступления Украины в НАТО.

После начала спецоперации Украина подала заявку на вступление в НАТО. Однако она так и не стала членом альянса. Дело в том, что если Украина вступит в НАТО, то согласно правилам альянса, все члены объедения должны будут вступить в открытое противостояние с Россией. Также НАТО не стало закрывать воздушное небо, о чем просил Владимир Зеленский.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Украина имеет право вступить в НАТО. Об этом он высказался после переговоров с украинским президентом.

С 11 по 12 июля будет проходить саммит НАТО. По заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, после заседания, Украине будет легче вступить в альянс.