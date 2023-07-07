Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО

08 июля 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Эрдоган встретился с Зеленским в Турции Фото: Официальный сайт Президента России Украина имеет право стать членом НАТО. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Украина имеет право стать членом НАТО», — заявил Эрдоган во время брифинга. Прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины. По словам Эрдогана, Турция прилагает активные усилия для завершения конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Турцию, где проведет рабочую встречу с Эрдоганом. Уточнялось, что Эрдоган сам пригласил украинского лидера для обсуждения зерновой сделки.

Украина имеет право стать членом НАТО. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Украина имеет право стать членом НАТО», — заявил Эрдоган во время брифинга. Прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины. По словам Эрдогана, Турция прилагает активные усилия для завершения конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Турцию, где проведет рабочую встречу с Эрдоганом. Уточнялось, что Эрдоган сам пригласил украинского лидера для обсуждения зерновой сделки.