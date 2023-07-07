07 июля 2023

Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган встретился с Зеленским в Турции Фото:

Украина имеет право стать членом НАТО. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина имеет право стать членом НАТО», — заявил Эрдоган во время брифинга. Прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины. По словам Эрдогана, Турция прилагает активные усилия для завершения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Турцию, где проведет рабочую встречу с Эрдоганом. Уточнялось, что Эрдоган сам пригласил украинского лидера для обсуждения зерновой сделки.

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Украина имеет право стать членом НАТО. С таким заявлением выступил глава Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Украина имеет право стать членом НАТО», — заявил Эрдоган во время брифинга. Прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале Офиса президента Украины. По словам Эрдогана, Турция прилагает активные усилия для завершения конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Турцию, где проведет рабочую встречу с Эрдоганом. Уточнялось, что Эрдоган сам пригласил украинского лидера для обсуждения зерновой сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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