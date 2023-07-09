Киев потерял свыше 200 своих военных и наемников на двух направлениях

09 июля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Армия России отразила контрнаступление ВСУ на разных направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки армия Украины потеряла 210 военнослужащих и иностранных наемников на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях превысили 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников», — передает Минобороны России в своем telegram-канале . Отмечается, что отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались провраться на Запорожской области. Также за сутки армия России уничтожила склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ. На херсонском направлении армия Украины потеряла 60 военных и артиллерийскую систему М777 ВСУ. На донецком направлении армия России уничтожила 180 украинских солдат, а на красно-лиманском — 80. На южнодонецком и запорожском направлениях поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны. Также были уничтожены четыре танка противника и самоходная установка M109 Paladin производства США. Атаки ВСУ в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка в Запорожской области отражены. В Запорожской области армия России уничтожила склад боеприпасов 228-го батальона логистики ВСУ.

За сутки армия Украины потеряла 210 военнослужащих и иностранных наемников на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях превысили 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались провраться на Запорожской области. Также за сутки армия России уничтожила склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ. На херсонском направлении армия Украины потеряла 60 военных и артиллерийскую систему М777 ВСУ. На донецком направлении армия России уничтожила 180 украинских солдат, а на красно-лиманском — 80. На южнодонецком и запорожском направлениях поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны. Также были уничтожены четыре танка противника и самоходная установка M109 Paladin производства США. Атаки ВСУ в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка в Запорожской области отражены. В Запорожской области армия России уничтожила склад боеприпасов 228-го батальона логистики ВСУ.