Зеленский признал, что длительное контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

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Зеленский считает, что контрнаступление ВСУ «не застряло» Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. Однако оно «не застряло, а продвигается».

«Мы хотим, чтобы контрнаступление шло быстрее, поскольку каждый день теряем людей. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

Он добавил, что не чувствует давления со стороны союзников. По его мнению, страны-партнеры понимают, насколько тяжело приходится Украине в боях.

Ранее сообщалось, что Киев пытается убедить США, что ВСУ требуется больше времени для проведения успешного контрнаступления. Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. Однако оно «не застряло, а продвигается». «Мы хотим, чтобы контрнаступление шло быстрее, поскольку каждый день теряем людей. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News. Он добавил, что не чувствует давления со стороны союзников. По его мнению, страны-партнеры понимают, насколько тяжело приходится Украине в боях. Ранее сообщалось, что Киев пытается убедить США, что ВСУ требуется больше времени для проведения успешного контрнаступления. Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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