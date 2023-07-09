Зеленский признал, что длительное контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. Однако оно «не застряло, а продвигается».
«Мы хотим, чтобы контрнаступление шло быстрее, поскольку каждый день теряем людей. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу
Он добавил, что не чувствует давления со стороны союзников. По его мнению, страны-партнеры понимают, насколько тяжело приходится Украине в боях.
Ранее сообщалось, что Киев пытается убедить США, что ВСУ требуется больше времени для проведения успешного контрнаступления. Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.
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