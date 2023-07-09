Украина попросила у США дополнительное время для контрнаступления

09 июля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

США продолжают давить на ВСУ из-за провала контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается убедить США, что ей требуется больше времени для проведения успешного контрнаступления. Соответствующие переговоры проводит глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Киев пытаются убедить США. <…> Украине необходимо гораздо больше времени для проведения успешного контрнаступления. <…> Вашингтон продолжает давить на Киев, требуя результатов», — передают авторы издания «Военное обозрение», ссылаясь на украинские источники, приближенные к администрации Зеленского. Они отмечают, что в настоящий момент контрнаступление превратилось в позиционную войну в результате которого Киев несет потери. При этом США, как и другие западные страны, требуют успехов от Вооруженных сил Украины (ВСУ) к сентябрю этого года. Иначе Украина лишится поддержки Запада в виде военной техники. США и другие страны Запада оказывают Киеву поддержку в виде военной техники и другого вооружения. Они рассчитывают, что это поможет Украине успешно провести контрнаступление, которое переломит ход конфликта. Тем не менее сами украинские командиры признаются, что наступление зашло в тупик и ВСУ не могут прорвать российскую оборону. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что наступление проходит медленно, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина пытается убедить США, что ей требуется больше времени для проведения успешного контрнаступления. Соответствующие переговоры проводит глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Киев пытаются убедить США. <…> Украине необходимо гораздо больше времени для проведения успешного контрнаступления. <…> Вашингтон продолжает давить на Киев, требуя результатов», — передают авторы издания «Военное обозрение», ссылаясь на украинские источники, приближенные к администрации Зеленского. Они отмечают, что в настоящий момент контрнаступление превратилось в позиционную войну в результате которого Киев несет потери. При этом США, как и другие западные страны, требуют успехов от Вооруженных сил Украины (ВСУ) к сентябрю этого года. Иначе Украина лишится поддержки Запада в виде военной техники. США и другие страны Запада оказывают Киеву поддержку в виде военной техники и другого вооружения. Они рассчитывают, что это поможет Украине успешно провести контрнаступление, которое переломит ход конфликта. Тем не менее сами украинские командиры признаются, что наступление зашло в тупик и ВСУ не могут прорвать российскую оборону. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что наступление проходит медленно, передает «Национальная служба новостей».