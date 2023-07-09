Вице-премьер Украины: Киев «пересмотрит стратегию», если страна не получит членство в НАТО

Решение о членстве Украины в НАТО может быть принято на саммите в ВильнюсеФото: Министерство обороны Украины
Если в Вильнюсе не будет принято решение о приглашении Украины вступить в НАТО, Киеву придется изменить тактику и расставить новые приоритеты. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.
«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — заявила она изданию «Европейская правда» отвечая на вопрос, как Киев отреагирует если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение вступить в НАТО. Она сказала, что в таком случае приоритетным станет получение Киевом гарантий безопасности со стороны западных стран.
Ранее сообщалось, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Вашингтон и Берлин предлагают принять по итогам саммита в Вильнюсе решение о вступление Украины в альянс с размытыми формулировками, без четких критериев.
Если в Вильнюсе не будет принято решение о приглашении Украины вступить в НАТО, Киеву придется изменить тактику и расставить новые приоритеты. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. «Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — заявила она изданию «Европейская правда» отвечая на вопрос, как Киев отреагирует если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение вступить в НАТО. Она сказала, что в таком случае приоритетным станет получение Киевом гарантий безопасности со стороны западных стран. Ранее сообщалось, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Вашингтон и Берлин предлагают принять по итогам саммита в Вильнюсе решение о вступление Украины в альянс с размытыми формулировками, без четких критериев.