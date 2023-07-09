09 июля 2023

Вице-премьер Украины: Киев «пересмотрит стратегию», если страна не получит членство в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, флаг, ВСУ, stock
Решение о членстве Украины в НАТО может быть принято на саммите в Вильнюсе Фото:

Если в Вильнюсе не будет принято решение о приглашении Украины вступить в НАТО, Киеву придется изменить тактику и расставить новые приоритеты. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.

«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — заявила она изданию «Европейская правда» отвечая на вопрос, как Киев отреагирует если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение вступить в НАТО. Она сказала, что в таком случае приоритетным станет получение Киевом гарантий безопасности со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Вашингтон и Берлин предлагают принять по итогам саммита в Вильнюсе решение о вступление Украины в альянс с размытыми формулировками, без четких критериев.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если в Вильнюсе не будет принято решение о приглашении Украины вступить в НАТО, Киеву придется изменить тактику и расставить новые приоритеты. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. «Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — заявила она изданию «Европейская правда» отвечая на вопрос, как Киев отреагирует если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение вступить в НАТО. Она сказала, что в таком случае приоритетным станет получение Киевом гарантий безопасности со стороны западных стран. Ранее сообщалось, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Вашингтон и Берлин предлагают принять по итогам саммита в Вильнюсе решение о вступление Украины в альянс с размытыми формулировками, без четких критериев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...