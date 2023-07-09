09 июля 2023

FT: США и Германия выступают против гарантий о неизбежном вступлении Украины в НАТО

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
США и Германия просят дать обтекаемые гарантии Киеву по вступлению в НАТО Фото:

Соединенные Штаты и Германия не считают важными гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения основательных реформ. Об этом заявила британская газета Financial Times, сославшись на источники.

«Вашингтон и Берлин выступили за то, чтобы заявление глав государств — членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе содержало обтекаемую формулировку относительно перспектив вступления Украины в альянс без четких критериев. Не говоря уже про незамедлительное членство в блоке сразу по завершении военных действий, на чем настаивают восточноевропейские страны», — передали Financial Times источники.

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен ранее допустил возможность принять Украину в НАТО «по частям». Ранее подобным же образом в альянс попала Германия в 1955 году. Кроме того, президент США Джо Байден признал отсутствие консенсуса среди союзников относительно принятия Украины в альянс, передает «Царьград».

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Соединенные Штаты и Германия не считают важными гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения основательных реформ. Об этом заявила британская газета Financial Times, сославшись на источники. «Вашингтон и Берлин выступили за то, чтобы заявление глав государств — членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе содержало обтекаемую формулировку относительно перспектив вступления Украины в альянс без четких критериев. Не говоря уже про незамедлительное членство в блоке сразу по завершении военных действий, на чем настаивают восточноевропейские страны», — передали Financial Times источники. Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен ранее допустил возможность принять Украину в НАТО «по частям». Ранее подобным же образом в альянс попала Германия в 1955 году. Кроме того, президент США Джо Байден признал отсутствие консенсуса среди союзников относительно принятия Украины в альянс, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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