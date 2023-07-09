Финляндия ввела жесткие ограничения на въезд для граждан России

10 июля 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Ограничения на въезд для россиян в Финляндию вступили в силу 10 июля в 00:00 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Финляндия ужесточает въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Ограничения вступили в силу 10 июля, на неопределенный срок. Как сообщали в МИД Финляндии, бизнесмены смогут въезжать в страну без возможности транзита в другие государства, а также им необходимо будет указывать причину, по которой они должны находиться там. Владельцы недвижимости так же должны будут лично объяснять причину посещения страны, уточняли в ведомстве. Студентам будет разрешено участвовать в образовательных программах, ведущих к получению степени или квалификации. Ограничения не затронут и посещение курсов, отмечали в министерстве. Финляндия увидела угрозу в покупателях недвижимости из России. По мнению директора сухопутного военного колледжа полковника Янне Мякитало, россияне, ставшие владельцами недвижимости на территории Финляндии, представляют опасность для национальной безопасности страны, передает телеканал 360.

Финляндия ужесточает въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Ограничения вступили в силу 10 июля, на неопределенный срок. Как сообщали в МИД Финляндии, бизнесмены смогут въезжать в страну без возможности транзита в другие государства, а также им необходимо будет указывать причину, по которой они должны находиться там. Владельцы недвижимости так же должны будут лично объяснять причину посещения страны, уточняли в ведомстве. Студентам будет разрешено участвовать в образовательных программах, ведущих к получению степени или квалификации. Ограничения не затронут и посещение курсов, отмечали в министерстве. Финляндия увидела угрозу в покупателях недвижимости из России. По мнению директора сухопутного военного колледжа полковника Янне Мякитало, россияне, ставшие владельцами недвижимости на территории Финляндии, представляют опасность для национальной безопасности страны, передает телеканал 360.