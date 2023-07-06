Финляндия ужесточит въезд в страну для части россиян с 10 июля

Финляндия ужесточит въезд в страну для абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости с 10 июля
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С 10 июля вступают в силу новые ограничения на въезд в Финляндию Фото:
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Власти Финляндия ужесточили ограничения на въезд граждан РФ. В частности, ограничения коснутся бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, указано в сообщении финского МИДа.

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. <…> Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — указано на сайте.

С 10 июля бизнесменам будет разрешено ездить только в Финляндию, а транзит в другие страны будет запрещен. А для личного приезда в Финляндию у предпринимателей должны быть веские причины, которые МИД не уточняет. Владельцы недвижимости также будут обязаны назвать серьезные доказательства для приезда. А абитуриентам разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению степени, или в исследованиях, завершенных как часть степени.

В сентябре 2022 года Финляндия закрыла границы для россиян. А в апреле 2023 года страна вступила в блок НАТО.

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Власти Финляндия ужесточили ограничения на въезд граждан РФ. В частности, ограничения коснутся бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, указано в сообщении финского МИДа. «Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. <…> Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — указано на сайте. С 10 июля бизнесменам будет разрешено ездить только в Финляндию, а транзит в другие страны будет запрещен. А для личного приезда в Финляндию у предпринимателей должны быть веские причины, которые МИД не уточняет. Владельцы недвижимости также будут обязаны назвать серьезные доказательства для приезда. А абитуриентам разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению степени, или в исследованиях, завершенных как часть степени. В сентябре 2022 года Финляндия закрыла границы для россиян. А в апреле 2023 года страна вступила в блок НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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