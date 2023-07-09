09 июля 2023

Иноагент Венедиктов раскрыл статус Герасимова и Суровикина в командовании СВО

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Вооруженные силы РФ. stock, герасимов валерий, stock
Герасимов проводил совещание в Ростове-на-Дону, полагает Венедиктов* (признан иноагентом в РФ) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по-прежнему является командующим специальной военной операцией на Украине, несмотря на слухи относительно его отставки. Об этом рассказал бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России).

«Начальник Генштаба Герасимов вел вчера в [Ростове-на-Дону] совещание (насколько я знаю). <…> Герасимов по-прежнему командующий операцией», — написал Венедиктов у себя в telegram-канале.

По словам журналиста, генерал-полковник Михаил Теплинский и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким «как бы заменяют» замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

Ранее в Telegram распространялись слухи относительно того, что Герасимов был якобы отстранен от управления войсками. Кроме того, telegram-канал Рыбарь подтверждал это мнение.

Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

*Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России.

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Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по-прежнему является командующим специальной военной операцией на Украине, несмотря на слухи относительно его отставки. Об этом рассказал бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Начальник Генштаба Герасимов вел вчера в [Ростове-на-Дону] совещание (насколько я знаю). <…> Герасимов по-прежнему командующий операцией», — написал Венедиктов у себя в telegram-канале. По словам журналиста, генерал-полковник Михаил Теплинский и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким «как бы заменяют» замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Ранее в Telegram распространялись слухи относительно того, что Герасимов был якобы отстранен от управления войсками. Кроме того, telegram-канал Рыбарь подтверждал это мнение. Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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