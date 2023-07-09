Тюменская область, ЯНАО и ХМАО вошли в топ по количеству ипотек

10 июля 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Тюменская область демонстрирует стабильное развитие ипотечного рынка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом сообщили эксперты. «Вторую строчку рейтинга заняла Тюменская область, которая в прошлом году была лидером. Третью и четвертую строчки в рейтинге занимают два других региона „тюменской матрешки“ — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. Уточняется, что первое место в этом году принадлежит Туве. Эксперты сообщили, что количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37. В ЯНАО и ХМАО — 36,2 и 34,8 соответственно. Отмечается, что Тюменская область демонстрирует стабильное развитие ипотечного рынка. Также аналитики подчеркивают, что топовые позиции в рейтинги регионы тюменской «матрешки» занимают благодаря благоприятным экономическим и демографическим факторам. В прошлом году Тюменская область занимала первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. ХМАО занял вторую строку рейтинга, а ЯНАО расположился на третьей.

Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом сообщили эксперты. «Вторую строчку рейтинга заняла Тюменская область, которая в прошлом году была лидером. Третью и четвертую строчки в рейтинге занимают два других региона „тюменской матрешки“ — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. Уточняется, что первое место в этом году принадлежит Туве. Эксперты сообщили, что количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37. В ЯНАО и ХМАО — 36,2 и 34,8 соответственно. Отмечается, что Тюменская область демонстрирует стабильное развитие ипотечного рынка. Также аналитики подчеркивают, что топовые позиции в рейтинги регионы тюменской «матрешки» занимают благодаря благоприятным экономическим и демографическим факторам. В прошлом году Тюменская область занимала первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. ХМАО занял вторую строку рейтинга, а ЯНАО расположился на третьей.