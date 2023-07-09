09 июля 2023

Тюменская область, ЯНАО и ХМАО вошли в топ по количеству ипотек

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Тюменская область демонстрирует стабильное развитие ипотечного рынка Фото:

Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом сообщили эксперты.

«Вторую строчку рейтинга заняла Тюменская область, которая в прошлом году была лидером. Третью и четвертую строчки в рейтинге занимают два других региона „тюменской матрешки“ — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. Уточняется, что первое место в этом году принадлежит Туве.

Эксперты сообщили, что количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37. В ЯНАО и ХМАО — 36,2 и 34,8 соответственно.

Отмечается, что Тюменская область демонстрирует стабильное развитие ипотечного рынка. Также аналитики подчеркивают, что топовые позиции в рейтинги регионы тюменской «матрешки» занимают благодаря благоприятным экономическим и демографическим факторам.

В прошлом году Тюменская область занимала первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. ХМАО занял вторую строку рейтинга, а ЯНАО расположился на третьей.

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Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом сообщили эксперты. «Вторую строчку рейтинга заняла Тюменская область, которая в прошлом году была лидером. Третью и четвертую строчки в рейтинге занимают два других региона „тюменской матрешки“ — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. Уточняется, что первое место в этом году принадлежит Туве. Эксперты сообщили, что количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37. В ЯНАО и ХМАО — 36,2 и 34,8 соответственно. Отмечается, что Тюменская область демонстрирует стабильное развитие ипотечного рынка. Также аналитики подчеркивают, что топовые позиции в рейтинги регионы тюменской «матрешки» занимают благодаря благоприятным экономическим и демографическим факторам. В прошлом году Тюменская область занимала первое место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. ХМАО занял вторую строку рейтинга, а ЯНАО расположился на третьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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