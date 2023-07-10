Сенатор Пушков рассказал о военном тупике, в котором оказался Запад

Запад отправляет свои запасы оружия на Украину, тем самым теряет свою безопасность. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, создается тупиковая ситуация, когда и Россия и Запад утверждают о невозможности проигрыша.
«Они (западные страны — прим. URA.RU) свою собственную безопасность замкнули на военные успехи Украины. И в этом есть большая угроза для них самих. Ведь Запад утверждает, что проиграть не может. И мы утверждаем, что не можем проиграть. Создается, соответственно, тупиковая ситуация, которая — при сохранении этого посыла — исключает возможность поиска какого-то компромиссного решения», — заявил Пушков в беседе с «Российской газетой». Он отметил, что действия Запада ведут к военному столкновению.
Пушков подчеркнул, что Вашингтон не хочет начинать конфликт с Россией. «Для них самое лучшее — воевать чужими руками и так, чтобы не ставить под угрозу безопасность самих США», — отметил сенатор.
Ранее Пушков сообщил, что Россия будет использовать ядерное оружие, если будет проигрывать в прямом военном конфликте с НАТО. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина попала в тупиковое положение и держится только благодаря западной помощи, передает телеканал 360.
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