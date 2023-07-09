Жара в Тюмени продержится до конца недели. Скрин

Синоптики обещают, что жара в Тюмени кончится к субботе, 15 июля

10 июля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

В субботу, 15 июля, синоптики прогнозируют в Тюмени сильный ветер и грозу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальная жара продержится в Тюмени до конца недели, а затем в город придут дожди и сильный ветер. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo. «В среду, 12 июля, температура воздуха в Тюмени поднимется до +39 градусов, а затем начнет постепенно снижаться. Уже в субботу, 15 июля, столбики термометров опустятся до +20 градусов, а сильный ветер принесет в регион тучи и грозы», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что усиление ветра начнется со вторника, 11 июля. Его сила к среде, 12 июля, будет достигать 11 метров в секунду. В начале следующей недели дожди отступят, а жара вернется.

Аномальная жара продержится в Тюмени до конца недели, а затем в город придут дожди и сильный ветер. Об этом сообщает агрегатор погоды Gismeteo. «В среду, 12 июля, температура воздуха в Тюмени поднимется до +39 градусов, а затем начнет постепенно снижаться. Уже в субботу, 15 июля, столбики термометров опустятся до +20 градусов, а сильный ветер принесет в регион тучи и грозы», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что усиление ветра начнется со вторника, 11 июля. Его сила к среде, 12 июля, будет достигать 11 метров в секунду. В начале следующей недели дожди отступят, а жара вернется.