В ЯНАО осудили жителей Узбекистана за торговлю опасным алкоголем

В Салехарде (ЯНАО) два гражданина Узбекистана получили условный срок за торговлю алкоголем без акцизных марок, не отвечающему требованиям безопасности. При этом, у них было изъято более тысячи литров водки, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«В Салехарде за реализацию в ночное время немаркированной алкогольной продукции осуждены выходцы из Республики Узбекистан. У обвиняемых изъято 2460 бутылок водки емкостью 0,5 литра, не имеющих акцизных марок, которые они планировали сбыть путем доставки потребителям в ночное время», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Установлено, что продукция была приобретена за пределами округа и не соответствовала требованиям безопасности. Суд приговорил их к полутора годам лишения свободы условно и назначил денежные штрафы в размере 100 и 200 тысяч рублей соответственно.
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