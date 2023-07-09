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В ЯНАО осудили жителей Узбекистана за торговлю опасным алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
В Салехарде двое граждан Узбекистана получили срок за торговлю водкой без акцизных марок Фото:

В Салехарде (ЯНАО) два гражданина Узбекистана получили условный срок за торговлю алкоголем без акцизных марок, не отвечающему требованиям безопасности. При этом, у них было изъято более тысячи литров водки, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В Салехарде за реализацию в ночное время немаркированной алкогольной продукции осуждены выходцы из Республики Узбекистан. У обвиняемых изъято 2460 бутылок водки емкостью 0,5 литра, не имеющих акцизных марок, которые они планировали сбыть путем доставки потребителям в ночное время», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Установлено, что продукция была приобретена за пределами округа и не соответствовала требованиям безопасности. Суд приговорил их к полутора годам лишения свободы условно и назначил денежные штрафы в размере 100 и 200 тысяч рублей соответственно.

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В Салехарде (ЯНАО) два гражданина Узбекистана получили условный срок за торговлю алкоголем без акцизных марок, не отвечающему требованиям безопасности. При этом, у них было изъято более тысячи литров водки, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В Салехарде за реализацию в ночное время немаркированной алкогольной продукции осуждены выходцы из Республики Узбекистан. У обвиняемых изъято 2460 бутылок водки емкостью 0,5 литра, не имеющих акцизных марок, которые они планировали сбыть путем доставки потребителям в ночное время», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Установлено, что продукция была приобретена за пределами округа и не соответствовала требованиям безопасности. Суд приговорил их к полутора годам лишения свободы условно и назначил денежные штрафы в размере 100 и 200 тысяч рублей соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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