Двое челябинцев погибли на пожаре. Фото

10 июля 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в ночь на 10 июля Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU В поселке Каштак (Челябинская область) во время ночного пожара в частном секторе погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, жертв можно было избежать в случае раннего обнаружения возгорания. «Горели два жилых частных дома (плотная застройка, позднее обнаружение и сообщение о пожаре). Пожар оперативно ликвидирован, удалось отстоять соседние дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что в процессе разбора пожара обнаружены два погибших — мужчина и женщина. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону

В поселке Каштак (Челябинская область) во время ночного пожара в частном секторе погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, жертв можно было избежать в случае раннего обнаружения возгорания. «Горели два жилых частных дома (плотная застройка, позднее обнаружение и сообщение о пожаре). Пожар оперативно ликвидирован, удалось отстоять соседние дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что в процессе разбора пожара обнаружены два погибших — мужчина и женщина. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.