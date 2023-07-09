09 июля 2023
08 июля 2023

Двое челябинцев погибли на пожаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке "Кадровик", Копейск, пожарная машина
Пожар произошел в ночь на 10 июля Фото:

В поселке Каштак (Челябинская область) во время ночного пожара в частном секторе погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, жертв можно было избежать в случае раннего обнаружения возгорания.

«Горели два жилых частных дома (плотная застройка, позднее обнаружение и сообщение о пожаре). Пожар оперативно ликвидирован, удалось отстоять соседние дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что в процессе разбора пожара обнаружены два погибших — мужчина и женщина. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

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В поселке Каштак (Челябинская область) во время ночного пожара в частном секторе погибли мужчина и женщина. Как сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, жертв можно было избежать в случае раннего обнаружения возгорания. «Горели два жилых частных дома (плотная застройка, позднее обнаружение и сообщение о пожаре). Пожар оперативно ликвидирован, удалось отстоять соседние дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что в процессе разбора пожара обнаружены два погибших — мужчина и женщина. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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