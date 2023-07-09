Виталия Безрукова приговорили к трем годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, 10 июля приговорили к трем годам общего режима и взяли под стражу в зале суда. Такое решение принял Калининский райсуд, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Назначить Безрукову наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения изменить на заключение под стражу», — зачитал приговор судья Антон Ерофеев.

«Данное решение, это полная дискредитация национального проекта „Экология“ и работы по природоохранной деятельности. Обвинительное решение, в любом случае, будем оспаривать и идти до конца. Получается, у нас теперь можно привлечь к ответственности, за обычный пресс-тур с журналистами, в ходе которого выполняешь свою функцию, показывая гражданам, как предприятия снижают выбросы», — заявил URA.RU Безруков.

Безрукова обвиняли по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, он организовал фиктивную проверку предприятия, которую затем представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате «не были приняты реальные меры по устранению нарушений», а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха».

В ходе процесса, стартовавшего 1 августа 2022 года, потерпевшая сторона в лице областного правительства отказалась признать себя таковой. Свидетельские показания представителей СМИ также не подтверждали версию следствия. Сам Безруков с обвинением был полностью не согласен и намеревался добиваться признания себя невиновным. Он считал, что следствием не учтены многие нормативные документы, а в деле нет доказательств вины.

Виталий Безруков вину не признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU