Африканские лидеры хотят примирить РФ и Украину ради собственной выгоды

Президент Сенегала Салл: африканские лидеры решают экономические проблемы, миря РФ и Украину
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, салл маки, macky sall
Маки Салл заявил, что у Африки появились проблемы с продовольственной безопасностью из-за конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Африканские лидеры ведут переговоры с Москвой и Киевом для решения своих экономических проблем, которые появились из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Сенегала Маки Салл. По его словам, Африка сильно пострадала из-за повышения инфляции.

«Мы разговариваем с обеими сторонами. Мы знаем, что это очень сложно, но мы думаем, что это было положительно воспринято», — заявил Салл в интервью с Financial Times. Он отметил, что из-за конфликта на Украине в Африке большие проблемы с безопасностью в продовольствии и с сельским хозяйством.

В Африке предпринимают попытки стать посредниками в переговорах России и Украины. Африканские регионы сильно пострадали из-за высокого уровня инфляции, который вызвал повышение цен на продукты питания и энергоносители. Отмечается, что Африка является одним из важнейших импортеров зерна и удобрений из Украины и России.

Африка продолжает использовать саммит Россия-Африка, чтобы понять, как приблизить дату переговоров Киева и Москвы. «Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Мы на это надеемся», — подчеркнул Салл.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев озвучил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Африканские лидеры ведут переговоры с Москвой и Киевом для решения своих экономических проблем, которые появились из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Сенегала Маки Салл. По его словам, Африка сильно пострадала из-за повышения инфляции. «Мы разговариваем с обеими сторонами. Мы знаем, что это очень сложно, но мы думаем, что это было положительно воспринято», — заявил Салл в интервью с Financial Times. Он отметил, что из-за конфликта на Украине в Африке большие проблемы с безопасностью в продовольствии и с сельским хозяйством. В Африке предпринимают попытки стать посредниками в переговорах России и Украины. Африканские регионы сильно пострадали из-за высокого уровня инфляции, который вызвал повышение цен на продукты питания и энергоносители. Отмечается, что Африка является одним из важнейших импортеров зерна и удобрений из Украины и России. Африка продолжает использовать саммит Россия-Африка, чтобы понять, как приблизить дату переговоров Киева и Москвы. «Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Мы на это надеемся», — подчеркнул Салл. Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев озвучил мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва уважает позицию ЮАР в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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Ссылки по теме
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