Мини-город за 50 млрд возведет «Сима-Ленд» под Екатеринбургом. Фото, видео

10 июля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

«Сима-Ленд» построит под Екатеринбургом большой распределительный центр и производственные офисы, а к ним — жилые дома и инфраструктуру Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Компания «Сима-Ленд» презентовала на промышленной выставке «Иннопром» проект застройки территории рядом с поселком Патруши в Сысертском городском округе (Свердловская область). Там появятся распределительный центр, офисы производственных компаний, которые сейчас находятся в Екатеринбурге и области, а также жилые дома, садик, школа, торговый центр. Площадь застройки — 166 га. На реализацию проекта «город в городе» потратят 5 лет и 50 млрд рублей, рассказал URA.RU представитель «Сима-Ленд». «Эта инфраструктура — „город в городе“. Здесь появится градообразующее предприятие, жилой комплекс на 17,5 тысяч жителей, будет удобная логистика. Также на территории будут располагаться наши производства, которые сейчас находятся в разных частях города и области. В центральной части — садик, школа, торговый центр. Первый этап — строительство логистического центра — планируем закончить уже в следующем году. Второй этап — строительство всего остального — будет идти параллельно», — рассказал собеседник. Территория застройки находится в границах дорог «М-5 Урал» и «подъезд к поселку Кольцово», западнее поселка Патруши в Сысертском городском округе. В компании планируют завершить застройку в течение пяти лет. Объем инвестиций в проект — 50 млрд рублей. Территория застройки — 166 га. Из них 320 тысяч кв. метров — площадь распределительного центра и офисной части, 113 тысяч кв. метров — площадь производственных зданий. Здесь смогут работать и жить 17 тысяч человек. Площадь парков, скверов и спортивных площадок — 600 тысяч кв. метров. Рядом с логистическим центром построят жилые дома, школу, садик, торговый центр, а также разобьют скверы и парки Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Сима-Ленд» презентовала на промышленной выставке «Иннопром» проект застройки территории рядом с поселком Патруши в Сысертском городском округе (Свердловская область). Там появятся распределительный центр, офисы производственных компаний, которые сейчас находятся в Екатеринбурге и области, а также жилые дома, садик, школа, торговый центр. Площадь застройки — 166 га. На реализацию проекта «город в городе» потратят 5 лет и 50 млрд рублей, рассказал URA.RU представитель «Сима-Ленд». «Эта инфраструктура — „город в городе“. Здесь появится градообразующее предприятие, жилой комплекс на 17,5 тысяч жителей, будет удобная логистика. Также на территории будут располагаться наши производства, которые сейчас находятся в разных частях города и области. В центральной части — садик, школа, торговый центр. Первый этап — строительство логистического центра — планируем закончить уже в следующем году. Второй этап — строительство всего остального — будет идти параллельно», — рассказал собеседник. Территория застройки находится в границах дорог «М-5 Урал» и «подъезд к поселку Кольцово», западнее поселка Патруши в Сысертском городском округе. В компании планируют завершить застройку в течение пяти лет. Объем инвестиций в проект — 50 млрд рублей. Территория застройки — 166 га. Из них 320 тысяч кв. метров — площадь распределительного центра и офисной части, 113 тысяч кв. метров — площадь производственных зданий. Здесь смогут работать и жить 17 тысяч человек. Площадь парков, скверов и спортивных площадок — 600 тысяч кв. метров.