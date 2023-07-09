В челябинских вузах выделили десять тысяч бюджетных мест

Наибольшее количество бюджетных мест предлагает ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В вузах Челябинской области на 2023-2024 учебный год выделено 10 758 бюджетных мест. О том, в каких заведениях их выделено больше всего, URA.RU рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«На 2023-2024 учебный год выделено 10 758 бюджетных мест. Наибольшее количество предлагают следующие ВУЗы: ЮУрГУ (2393 бюджетных мест), ЧелГУ (876), ЮУГАУ (647), ЮУГМУ (607), ЮУрГГПУ (525)», — уточнили в КСП.

Среди специальностей бюджетных мест больше по следующим направлениям: «лечебное дело» (355), «агроинженерия» (190), «педиатрия» (188), «электроэнергетика и электротехника» (140), «ветеринария» (125), «строительство» (120), «биология» (80) и «прикладная математика и информатика» (72). В ЮУрГУ также открылось новое направление «авиастроение» с 26 бюджетными местами.

В ЮУрГУ также предлагают 114 мест на бесплатной основе по «информатике и вычислительной технике». В ЧелГУ на IT-сферу выделено 65 мест в области информационных технологий и 50 мест в программной инженерии.

В ЮУрГГПУ бюджет выделен на естественнонаучные дисциплины (72 места), математику, физику и информатику (69), коррекционное образование (60) и иностранные языки (60). Больше всего платных мест по направлениям «экономика» и «экономическая безопасность», «юриспруденция», «менеджмент» и «таможенное дело».

Дополнительные баллы для поступления дают золотой значок ГТО, золотая медаль, портфолио и волонтерство. Максимально можно получить до десяти баллов. Отдельная квота предусмотрена для детей добровольцев и военнослужащих, принимающих участие в СВО.