Шумков изменил условия работы для чиновников из-за аномальной жары

Шумков попросил властей отпускать своих работников пораньше из-за жары

Шумков обратился к курганским работодателям из-за аномальной жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил органы власти и бюджетные учреждения отпускать своих работников домой раньше из-за аномальной жары. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Впереди несколько дней сильной жары. Попросил по органам власти и бюджетным учреждениям отпускать с работы домой пораньше тех, кто имеет хронические заболевания», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что проблемы со здоровьем из-за аномальной жары усиливаются у пожилых людей после коронавируса. Шумков также попросил работодателей, чьи учреждение не относятся к государственной службе, также не подвергать риску своих сотрудников.

Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Сотрудники чрезвычайного ведомства дали указания на период высоких температур.