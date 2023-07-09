09 июля 2023
08 июля 2023

Шумков изменил условия работы для чиновников из-за аномальной жары

Шумков попросил властей отпускать своих работников пораньше из-за жары
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, шумков вадим, свинов дмитрий
Шумков обратился к курганским работодателям из-за аномальной жары Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил органы власти и бюджетные учреждения отпускать своих работников домой раньше из-за аномальной жары. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Впереди несколько дней сильной жары. Попросил по органам власти и бюджетным учреждениям отпускать с работы домой пораньше тех, кто имеет хронические заболевания», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что проблемы со здоровьем из-за аномальной жары усиливаются у пожилых людей после коронавируса. Шумков также попросил работодателей, чьи учреждение не относятся к государственной службе, также не подвергать риску своих сотрудников.

Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Сотрудники чрезвычайного ведомства дали указания на период высоких температур.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил органы власти и бюджетные учреждения отпускать своих работников домой раньше из-за аномальной жары. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Впереди несколько дней сильной жары. Попросил по органам власти и бюджетным учреждениям отпускать с работы домой пораньше тех, кто имеет хронические заболевания», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что проблемы со здоровьем из-за аномальной жары усиливаются у пожилых людей после коронавируса. Шумков также попросил работодателей, чьи учреждение не относятся к государственной службе, также не подвергать риску своих сотрудников. Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Сотрудники чрезвычайного ведомства дали указания на период высоких температур.
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© Служба новостей «URA.RU»
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