Шумков изменил условия работы для чиновников из-за аномальной жары

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил органы власти и бюджетные учреждения отпускать своих работников домой раньше из-за аномальной жары. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Впереди несколько дней сильной жары. Попросил по органам власти и бюджетным учреждениям отпускать с работы домой пораньше тех, кто имеет хронические заболевания», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Сообщается, что проблемы со здоровьем из-за аномальной жары усиливаются у пожилых людей после коронавируса. Шумков также попросил работодателей, чьи учреждение не относятся к государственной службе, также не подвергать риску своих сотрудников.
Ранее URA.RU писало, что спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары. Сотрудники чрезвычайного ведомства дали указания на период высоких температур.
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