В Челябинской области пропала 11-летняя девочка. Фото

10 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Девочка пропала вечером 9 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Симе Челябинской области ищут 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда. «Вечером 9 июля в Симе пропала 11-летняя девочка Лиза Устюгова. У ребенка худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте» Подросток ушел из дома в розовой футболке, черных юбке-шортах и кроссовках. Девочка носит очки. В поисках девочки нужна помощь добровольцев фото: паблик «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»

В Симе Челябинской области ищут 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда. «Вечером 9 июля в Симе пропала 11-летняя девочка Лиза Устюгова. У ребенка худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте» Подросток ушел из дома в розовой футболке, черных юбке-шортах и кроссовках. Девочка носит очки.