09 июля 2023

В Челябинской области пропала 11-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала вечером 9 июля Фото:

В Симе Челябинской области ищут 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда.

«Вечером 9 июля в Симе пропала 11-летняя девочка Лиза Устюгова. У ребенка худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»

Подросток ушел из дома в розовой футболке, черных юбке-шортах и кроссовках. Девочка носит очки.

В поисках девочки нужна помощь добровольцев
В поисках девочки нужна помощь добровольцев

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В Симе Челябинской области ищут 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда. «Вечером 9 июля в Симе пропала 11-летняя девочка Лиза Устюгова. У ребенка худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте» Подросток ушел из дома в розовой футболке, черных юбке-шортах и кроссовках. Девочка носит очки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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