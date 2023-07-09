Девочка пропала вечером 9 июля
В Симе Челябинской области ищут 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда.
«Вечером 9 июля в Симе пропала 11-летняя девочка Лиза Устюгова. У ребенка худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»
Подросток ушел из дома в розовой футболке, черных юбке-шортах и кроссовках. Девочка носит очки.
В поисках девочки нужна помощь добровольцев
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