09 июля 2023

В Кольцово показали, как будет выглядеть новая «Ласточка» изнутри. Фото

Новая «Ласточка» имеет видеокамеры и пеленальные столики для младенцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая «Ласточка» состоит только из российских компонентов
Новая «Ласточка» состоит только из российских компонентов Фото:

Первая полностью российская «Ласточка» разгоняется до 160 километров в час, может управляться одним машинистом и максимально комфортна для пассажиров. Корреспондент URA.RU побывал на презентации электрички в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) и поделился своими впечатлениями.

«Электричка оборудована местами для багажа, видеокамерами, сиденья оснащены USB-розетками. В санузлах оборудованы пеленальные столики для пассажиров с маленькими детьми. Электричка может разгоняться до 160 км в час», — передал корреспондент.

Салон поезда имеет систему микроклимата и обеззараживания воздуха. В кабине удобная панель управления, которая позволяет эксплуатировать электричку одному машинисту. Также в кабинете имеется камера видеонаблюдения, которая позволяет следить за тем, что происходит внутри вагонов, между ними, а также видеть пространство снаружи.

Новая «Ласточка» будет курсировать из аэропорта Кольцово к некоторым свердловским городам. В планах у завода «Уральские локомотивы» создать беспилотную, а также двухэтажную «Ласточку».

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Первая полностью российская «Ласточка» разгоняется до 160 километров в час, может управляться одним машинистом и максимально комфортна для пассажиров. Корреспондент URA.RU побывал на презентации электрички в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) и поделился своими впечатлениями. «Электричка оборудована местами для багажа, видеокамерами, сиденья оснащены USB-розетками. В санузлах оборудованы пеленальные столики для пассажиров с маленькими детьми. Электричка может разгоняться до 160 км в час», — передал корреспондент. Салон поезда имеет систему микроклимата и обеззараживания воздуха. В кабине удобная панель управления, которая позволяет эксплуатировать электричку одному машинисту. Также в кабинете имеется камера видеонаблюдения, которая позволяет следить за тем, что происходит внутри вагонов, между ними, а также видеть пространство снаружи. Новая «Ласточка» будет курсировать из аэропорта Кольцово к некоторым свердловским городам. В планах у завода «Уральские локомотивы» создать беспилотную, а также двухэтажную «Ласточку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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