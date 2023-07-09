Первая полностью российская «Ласточка» разгоняется до 160 километров в час, может управляться одним машинистом и максимально комфортна для пассажиров. Корреспондент URA.RU побывал на презентации электрички в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) и поделился своими впечатлениями.
«Электричка оборудована местами для багажа, видеокамерами, сиденья оснащены USB-розетками. В санузлах оборудованы пеленальные столики для пассажиров с маленькими детьми. Электричка может разгоняться до 160 км в час», — передал корреспондент.
Салон поезда имеет систему микроклимата и обеззараживания воздуха. В кабине удобная панель управления, которая позволяет эксплуатировать электричку одному машинисту. Также в кабинете имеется камера видеонаблюдения, которая позволяет следить за тем, что происходит внутри вагонов, между ними, а также видеть пространство снаружи.
Новая «Ласточка» будет курсировать из аэропорта Кольцово к некоторым свердловским городам. В планах у завода «Уральские локомотивы» создать беспилотную, а также двухэтажную «Ласточку».
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